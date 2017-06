El PP descarta una moción de censura en Lalín y posibilita la aprobación del presupuesto

0

Lalín / La voz 27/06/2017 05:00 h

El gobierno cuatripartito de Lalín -Compromiso, PSOE, BNG y la plataforma APAC- perdía el pasado 29 de mayo una moción de confianza vinculada a los presupuestos municipales. Empezaba a contar un plazo de un mes para que el Partido Popular presentase una moción de censura, que ayer descartaban. La imposibilidad de sacar adelante la mayoría suficiente para que prosperase está detrás de la decisión, aunque el portavoz de los populares, José Crespo, consideraba censurable al actual equipo de gobierno.

La legislación vigente impide una hipotética mayoría al PP y recuperar la alcaldía de Lalín si hubiese recurrido a la moción de censura. Cuentan con diez concejales, los mismos que el gobierno, pero el edil restante se integró en el grupo de no adscritos tras abandonar Compromiso por Lalín por discrepancias con el regidor y no podría votar a favor de los populares. Y estos tampoco contemplan apoyar ninguna opción que no supusiese tomar las riendas del Concello.

José Crespo lamentó además la actual parálisis del Concello, que «pasou a ser irrelevante e do montón pola soberbia e prepotencia do alcalde». Demandó al gobierno local más trabajo, así como lograr el respeto y aportaciones de administraciones como Xunta, Diputación y Estado. «Se non teñen ideas, que deixen paso porque Lalín non pode permitirse outros dous anos perdidos».

La decisión del PP de renunciar a la moción de censura posibilita, por otra parte, la entrada en vigor del presupuesto municipal de Lalín para el 2017. Ahora se abrirá el proceso de exposición pública.