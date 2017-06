«Este paro significa la ruina total para muchas autoescuelas»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia j. m. pan

redacción / la voz 27/06/2017 05:00 h

Hace tiempo que el sector de las autoescuelas atraviesa grandes dificultades. «Muchas autoescuelas están en situación precaria desde hace mucho tiempo, y ahora nos viene esto», dice José Manuel López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, en relación a la huelga de examinadores de Tráfico. -¿Cómo les está afectado este paro de los examinadores de Tráfico?

-Supone la ruina total para muchas autoescuelas. Hay que pensar que venimos de una situación muy mala que arrastramos en los últimos años y ahora mismo, con esta huelga, estamos en una parálisis total porque si no hay exámenes la gente ya no se matricula en las autoescuelas. Hay autoescuelas que no tienen para terminar el mes, y las cuotas de la Seguridad Socia y los impuestos hay que pagarlos.

-Ustedes dicen que era el momento para recuperar las pérdidas del resto del año.

-Yo respeto la huelga, es un derecho. Pero no se dan cuenta de que están causando un gran daño a las autoescuelas, que están en una situación de precario, pero también a la ciudadanía, porque este es el momento de mayor demanda del año para obtener el carné de conducir. Es la época en la que los estudiantes aprovechan sus vacaciones para examinarse del carné de conducir antes de regresar a la universidad. Y otros, que tienen la necesidad de obtener el carné para poder acceder a un puesto de trabajo, y tampoco van a poder porque no se pueden examinar en estas fechas.

-¿Le ven una solución cercana al conflicto?

-De momento no vemos posibilidad de arreglo. Pasado mañana tenemos una reunión de las autoescuelas españolas para ver qué medidas podemos adoptar.

-De todas formas, usted siempre dice que este sistema de enseñanza no es el adecuado. ¿A qué se refiere?

-Creo que el sistema actual obtención del permiso de conducir es totalmente equivocado. La gente viene a la autoescuela a sacar el carné, pero no vienen a aprender a conducir. Ese es el gran error. El aula de una autoescuela se ha convertido en la nada. Los alumnos vienen a pedir los test de tráfico y quieren las claves para hacerlos en Internet. Pero no vienen a aprender seguridad vial y a aumentar sus conocimientos, el porqué de las normas. Eso hay que cambiarlo.

-¿Cuál sería entonces un modelo de enseñanza mejor?

-Lo ideal sería conseguir que la gente vaya a una autoescuela de calidad, en donde le enseñen bien el comportamiento al volante. Que no vaya a la que le dé el carné más barato porque a lo mejor ese carné finalmente es caro porque te puede costar la vida. Hay que sensibilizar a la sociedad de que no es solo sacar el carné. Hay que aprender.