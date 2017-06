La huelga de examinadores de Tráfico obliga a reprogramar cientos de pruebas

0

El respaldo de los examinadores de Tráfico a la huelga sigue siendo masivo tanto en Galicia como en el resto de España. Igual que ocurrió en la primera jornada de paro, el pasado 2 de junio, y en los tres primeros días de la pasada semana, los funcionarios que integran el colectivo examinador de la Dirección General de Tráfico apoyaron ayer de forma mayoritaria la huelga. Aunque no se conocen datos oficiales, La Voz pudo saber que ayer solo se hicieron algunos exámenes en las jefaturas de Tráfico de A Coruña y de Pontevedra. En Lugo, Ourense, Santiago y Vigo el paro fue prácticamente total. Vanesa Fernández es la delegada en Galicia de la asociación de examinadores Asextra y también forma parte del comité de huelga. Asegura que en Galicia el seguimiento de sus compañeros a la huelga fue masivo. El paro está convocado para todos los lunes, martes y miércoles hasta el 31 de julio, y afecta tanto a los exámenes prácticos, que se realizan en coche en la vía pública como a los teóricos, que se desarrollan en aulas de la DGT.

La representante de Asextra calcula que cada día se están suspendiendo en Galicia entre 300 y 400 exámenes para la obtención del carné de conducir, y que en España esa cifra ronda los 7.000 aplazamientos. Eso significa que en los dos días de la semana de trabajo que quedan, jueves y viernes, hay que reprogramar las pruebas suspendidas. Esa es al menos la intención de Tráfico. Fuentes de este organismo aseguran que nadie va a quedar sin examinarse ya que a los alumnos se les buscarán otros días para que puedan presentarse.

De todas formas, a un ritmo de 300 suspensiones diarias no parece fácil buscar huecos en la agenda de exámenes, que se reprogramarán también una vez finalizado el paro. En agosto sigue habiendo exámenes de conducir, excepto en las jefaturas de Ourense, sin actividad examinadora entre el 24 de julio y el 15 de agosto, y Lugo, sin pruebas entre 31 de julio y el 15 de agosto.

El conflicto está generando un grave problema a las autoescuelas y a los alumnos, muchos de ellos estudiantes, que aprovechan sus vacaciones para intentar obtener el carné. Así lo reconocen incluso los huelguistas, que saben que estos meses son los de mayor demanda en las autoescuelas. Pero hasta el momento no se vislumbra un acuerdo. Los examinadores esperan un movimiento de la DGT aceptando sus peticiones, que pasan por un aumento del salario por las características de su trabajo. Los examinadores consideran que se exponen a diario a frenazos, maniobras bruscas y a la posibilidad de sufrir un accidente de tráfico. Y también señalan que su trabajo lo realizan en la calle o en un coche y que en muchas ocasiones están expuestos a insultos, e incluso agresiones, de alumnos que son suspendidos en el examen.

«De la DGT no tenemos noticias», afirma Vanesa Fernández. Solo han tenido el apoyo de los grupos de la oposición, que aprobaron una proposición no de ley a favor de sus demandas, pero que contó con el rechazo del PP.

La DGT reconoce que desde el 2011 se han perdido 128 trabajadores, 11 de ellos en Galicia

El Gobierno reconoce que actualmente hay 128 examinadores menos que en el 2011 y que su número ha descendido 42 provincias. Son los datos ofrecidos en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, quien se interesó por la situación del colectivo de examinadores de Tráfico.

Según la respuesta del Gobierno, el número de examinadores ha crecido solo en Álava (tres más), Alicante (otros tres), Ávila (uno) y Ceuta (uno), en tanto que se ha mantenido en las mismas cifras en Albacete, Barcelona, Huesca, Cantabria, Soria y Melilla.

Por su parte, entre las 42 provincias donde más desciende en términos absolutos figuran Madrid, con 14 menos; Cádiz (10), Sevilla (9), Jaén (6) y Ciudad Real (5). En el caso de Galicia hay once examinadores menos que en el año 2011. Pontevedra ha perdido cinco funcionarios; A Coruña, tres; Ourense, dos, y Lugo, uno.

El examinador itinerante

Para paliar la falta de personal examinador en algunas jefaturas, Tráfico cuenta con la figura del examinador itinerante, desarrollada por funcionarios destinados en los servicios centrales y que se desplazan once meses al año a los lugares en los que hay más escasez de examinadores.

La DGT acaba de convocar un nuevo curso y próximamente incorporará 24 nuevos examinadores que, tras las prácticas, podrán ser destinados a las jefaturas con mayor demanda de exámenes en verano.

«Este paro significa la ruina total para muchas autoescuelas»

j. m. pan

Hace tiempo que el sector de las autoescuelas atraviesa grandes dificultades. «Muchas autoescuelas están en situación precaria desde hace mucho tiempo, y ahora nos viene esto», dice José Manuel López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, en relación a la huelga de examinadores de Tráfico. -¿Cómo les está afectado este paro de los examinadores de Tráfico?

-Supone la ruina total para muchas autoescuelas. Hay que pensar que venimos de una situación muy mala que arrastramos en los últimos años y ahora mismo, con esta huelga, estamos en una parálisis total porque si no hay exámenes la gente ya no se matricula en las autoescuelas. Hay autoescuelas que no tienen para terminar el mes, y las cuotas de la Seguridad Socia y los impuestos hay que pagarlos.

-Ustedes dicen que era el momento para recuperar las pérdidas del resto del año.

-Yo respeto la huelga, es un derecho. Pero no se dan cuenta de que están causando un gran daño a las autoescuelas, que están en una situación de precario, pero también a la ciudadanía, porque este es el momento de mayor demanda del año para obtener el carné de conducir. Es la época en la que los estudiantes aprovechan sus vacaciones para examinarse del carné de conducir antes de regresar a la universidad. Y otros, que tienen la necesidad de obtener el carné para poder acceder a un puesto de trabajo, y tampoco van a poder porque no se pueden examinar en estas fechas.

-¿Le ven una solución cercana al conflicto?

-De momento no vemos posibilidad de arreglo. Pasado mañana tenemos una reunión de las autoescuelas españolas para ver qué medidas podemos adoptar.

-De todas formas, usted siempre dice que este sistema de enseñanza no es el adecuado. ¿A qué se refiere?

-Creo que el sistema actual obtención del permiso de conducir es totalmente equivocado. La gente viene a la autoescuela a sacar el carné, pero no vienen a aprender a conducir. Ese es el gran error. El aula de una autoescuela se ha convertido en la nada. Los alumnos vienen a pedir los test de tráfico y quieren las claves para hacerlos en Internet. Pero no vienen a aprender seguridad vial y a aumentar sus conocimientos, el porqué de las normas. Eso hay que cambiarlo.

-¿Cuál sería entonces un modelo de enseñanza mejor?

-Lo ideal sería conseguir que la gente vaya a una autoescuela de calidad, en donde le enseñen bien el comportamiento al volante. Que no vaya a la que le dé el carné más barato porque a lo mejor ese carné finalmente es caro porque te puede costar la vida. Hay que sensibilizar a la sociedad de que no es solo sacar el carné. Hay que aprender.