Ser español en 25 preguntas

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia s. c.

redacción / la voz 27/06/2017 05:00 h

«¿Convocar elecciones corresponde al ministro de Interior, al presidente el Gobierno o al rey?», «La enseñanza básica (primaria y secundaria) es obligatoria y gratuita, ¿verdadero o falso?», «El clima de Canarias, ¿se denomina mediterráneo, oceánico o subtropical?», «¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz, cantante, guitarrista o actriz?», «La baja por maternidad en España, de carácter general por un solo hijo, puede ser de hasta 10 semanas, 16 semanas o 20 semanas?».

Estas son cinco preguntas, una por cada bloque temático, de las 25 que conforman el examen para obtener la nacionalidad. Cientos de extranjeros se apuntan en Galicia a las pruebas, que se celebran el último jueves de cada mes. Al parecer, aprobar el test es fácil. Según el responsable de la academia Iria Flavia de Santiago -uno de los cuatro centros donde se celebran las pruebas- «cada mes se examinan 208 personas, y de esas de dos a seis son repetidores del examen, aunque no sabemos si es porque han suspendido o porque no pudieron presentarse la primera vez».

Todo el proceso para participar en este test, obligatorio para obtener la nacionalidad por residencia, se hace a través de la web del Instituto Cervantes, donde hay material de estudio y se reciben las notas. De hecho, en las academias especializadas de español para extranjeros no dan clase para preparar la cita porque «es cultura general, muy sencilla».

Este jueves hay otros extranjeros dispuestos a pasar la prueba, y ya está llena la siguiente. Quien se apunte ahora deberá esperar a septiembre. Hay lista de espera para ser español.

«Poderían facer un esforzo e meter quince preguntas sobre a comunidade na que vives»

Mucha burocracia. Demostrar que uno es solvente económicamente y presentar certificados de buena conducta tanto del país de origen como de España. También hay que demostrar arraigo. Y eso se hace mediante un examen que Soledad Felloza realizó en el mes de abril. «Son preguntas sobre o Estado, a política, a sociedade...». El Instituto Cervantes ofrece un cuaderno con esos conocimientos básicos para obtener la nacionalidad. Hay preguntas muy sencillas y otras «disparatadas». Algunas no sabe contestarlas ni un español de nacimiento. «Está pensado só para xente de Andalucía e de Madrid», critica Soledad. «Hai preguntas sobre como funciona o metro. Unha señora boliviana que leva dez anos en Galicia e non foi nunca a Madrid non ten nin idea de como funciona o metro». Ni le hace falta. «Creo que poderían facer un esforzo en meter 15 preguntas polo menos vinculadas á comunidade na que vives».

La única pregunta que recuerda esta uruguaya afincada en Santiago sobre lenguas era a qué comunidad pertenecía la RAG. «Hai moitas preguntas que se non viaxas polo país non sabes contestalas», tercia. Así que uno memoriza el libro, y listo. «Pero memorizar o libro non significa arraigo, significa memoria, nada máis». Por eso, tal y como está planteado hoy, «non creo que sexa un trámite que demostra que estás integrado».

Ella hizo el examen en Santiago. Porque hay academias homologadas. «Penso que polo tema da cantidade de xente» que solicita la nacionalidad española el Instituto Cervantes certifica a otros para ser centros examinadores. «E isto implica o conseguinte negocio», porque hay gente que va a estudiar el cuaderno -que tiene las preguntas que pueden caer en el examen- para luego realizar la prueba.