El SUP advierte de la escasa presencia policial en edificios de la Xunta Ponen el ejemplo lo sucedido la madrugada del sábado, cuando un hombre accedió escalando al recinto del Parlamento, donde solo prestaba servicio un agente

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia

Santiago / la VOZ 26/06/2017 05:00 h

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclama una reestructuración de los servicios de seguridad a la Jefatura de la Policía Autonómica debido a las deficiencias detectadas en edificios de la Xunta en Santiago, como son San Caetano, el edificio policial de Fontiñas, el Parlamento y Monte Pío. «La presencia policial en los mismos se reduce a la mínima expresión, con el riesgo que esto puede conllevar a la hora de enfrentarse a una intervención», asegura en un comunicado. Ponen el ejemplo lo sucedido la madrugada del sábado, cuando un hombre accedió escalando al recinto del Parlamento, donde solo prestaba servicio un agente.

Desde el SUP apuntan que solicitaron la reestructuración de los servicios en varias ocasiones, pero no tuvieron respuesta. Por ello, piden que se refuerce con más policías los puestos de seguridad, ya que no se puede dejar a un solo agente.