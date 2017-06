El Sergas pagará más a los médicos que acumulen pacientes mayores

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / La Voz 26/06/2017 05:00 h

Los profesionales de atención primaria tendrán a partir del 1 de enero del 2018 un nuevo modelo de retribución si se aprueba el borrador que la Consellería de Sanidade ha presentado a las organizaciones sindicales. Ya el responsable de este departamento, Jesús Vázquez Almuíña, insistió en varias ocasiones en que el sistema de cartillas estaba obsoleto, y en la necesidad de cambiarlo por un sistema en el que una parte del salario -la productividad fija-, se establezca no solo en función de las tarjetas sanitarias que tiene el médico -es decir, sus pacientes-, sino también de la edad de los mismos. Este borrador de decreto modifica otro del año 1996, hace más de veinte años, en el que estas retribuciones aún se recogían en pesetas.

La propuesta hecha a los sindicatos solo incluye tres categorías: médicos de familia, pediatra y personal de enfermería, porque la vincula a la entrada en vigor de la libre elección de estos profesionales que tienen ahora los ciudadanos. Desde el sindicato médico CESM, por ejemplo, reclaman que se incluya a otros especialistas como los odontólogos y los farmacéuticos.

En el caso de los médicos de familia, hay tres modalidades para pagar este complemento, pero dos se refieren a los profesionales de zonas rurales. La más habitual establece que los profesionales cobrarán un complemento por el número de tarjetas pero ajustadas a la edad del paciente. Así, los usuarios entre 7 y 64 años baremarán como 1, pero los que pasan de 80 se multiplicarán por 4,5. También los bebés de menos de un año en los casos de médicos de familia que atienden niños contarán como 4,5. Al final se multiplicará el número de tarjetas -ya ajustadas- por 0,194930 euros, y el resultado será el complemento.

Por ejemplo, si un médico en su cupo tiene a 1.200 pacientes de entre 7 y 64 años cobrará 234 euros mensuales por este plus. Si 400 de estos 1.200 pasan de 80 años cobrará 507. El ejemplo no es realista pero refleja cómo se valorará el peso de los pacientes mayores, que son los que más veces visitan los centros de salud, junto con los niños más pequeños. El Sergas establece siete tramos de edad para baremar a los pacientes de los médicos de cabecera y de los enfermeros, y cuatro en el caso de los pediatras. No obstante, el coste por tarjeta es diferente en función del especialista, mayor en el caso de los pediatras y menor en el de los enfermeros.

Nuria González, secretaria de CESM Galicia, recuerda que si el importe global destinado a este complemento no aumenta, como prevé el Sergas, lo que va a ocurrir es que se distribuirá, con lo que puede darse la situación de que un médico pase a cobrar menos, algo que no están dispuestos a admitir. «Necesariamente hay gente que va a cobrar menos, y no se puede quitar de aquí para allá», explica González.

En lo que sí está de acuerdo es en acabar con el viejo sistema de cartillas, que ni siquiera se correspondía con personas reales. Sergio Cinza, vocal de Semergen Galicia, una de las sociedades científicas de primaria, aún sin haber analizado en detalle la nueva normativa reconoce que se trata de un modelo más lógico y justo que el actual.

Sanidade negocia crear 204 interinidades más, 117 de médicos

El plan de estabilidad del Sergas para los años 2017 y 2018 recogía crear 800 interinidades de puestos que se estaban cubriendo con contratos temporales pese a que eran necesidades estructurales del sistema. Primero se estabilizaron 400 plazas que cubrían servicios determinados, y faltaba convertir en interinidades 400 puestos de acúmulo de tareas. La Xunta ya presentó a los sindicatos la propuesta para el segundo semestre de este año, con 2.014 plazas, de las que 117 son de facultativos, 70 de diplomados y técnicos sanitarios, y otros 17 de personal de gestión y servicios.

El problema es que los sindicatos no saben por qué se eligieron estos puestos determinados y no otros, «y van a quedar plazas que cumplen los requisitos sin estabilizar», explica Nuria González, de CESM. Los responsables del Sergas se comprometieron a presentar en septiembre un estudio sobre todos los contratos de acúmulo de tareas, especificando cuáles son, dónde están, y qué antigüedad tienen. Aunque el plan de estabilidad remata en el 2018 y Sanidade solo prevé estabilizar otras 200 plazas en el primer trimestre del 2018, la secretaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia insiste en que todas las que cumplan los criterios deberán estabilizarse.