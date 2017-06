Galicia fija en 15 minutos el tiempo máximo de respuesta ante incendios

0

Galicia se gastará este año 105 millones de euros en luchar contra los fuegos en sus montes. Ese es el coste del operativo de extinción previsto en el Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais (Pladiga) del 2017, cuyo presupuesto total asciende a 173 millones. Dos terceras partes de esta millonaria inversión se dedican a tareas de prevención y valorización, mientras que el tercio restante sufraga la extinción.

El nuevo Pladiga, que el lunes se presentará ante el Consello Forestal y que el próximo jueves está previsto que lo apruebe el Consello da Xunta, se marca objetivos «ambiciosos», en palabras del director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto. Así, Galicia fija el tiempo máximo de respuesta ante un incendio en solo 15 minutos. Y es que esta rapidez de actuación es vital para lograr los otros límites que se marca el plan: Mantener por debajo del 2 % los fuegos que superen las 25 hectáreas, que al menos el 70 % no lleguen a afectar a más de una hectárea, que la superficie media arbolada quemada no sea de más de una hectárea por incendio y que la superficie total arrasada sea inferior a las tres hectáreas por caso.

En cuanto a los medios materiales y humanos, el Pladiga movilizará a un total de 7.000 efectivos. De ellos, 5.700 son personal de la Xunta y el resto del Ministerio de Agricultura, el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Medio Rural destinará al dispositivo quince helicópteros de extinción y dos de coordinación, mientras que el Gobierno central aportará hasta tres grandes hidroaviones tipo Canadair, los dos helicópteros de extinción de la base de Laza y dos pequeños hidroaviones de carga en tierra que se ubicarán en Xinzo. Además, habrá entre dos y cuatro helicópteros de vigilancia policial.

En cuanto a motobombas, la Xunta mantiene en 360 el número que estarán operativas, de las que 160 son de su propiedad y el resto se integran en el Pladiga gracias a los convenios de colaboración con los concellos y los parques de bomberos. Cisternas, palas y otros vehículos pesados completan el parque móvil.

2.962 efectivos ya movilizados

Parte del contingente de lucha contra los incendios ya está desplegado. Ahora mismo son 2.962 los efectivos movilizados entre el personal de la Xunta, del Estado (57) y de los concellos (864). El resto comenzarán a incorporarse a partir del 1 de julio, cuando comience la temporada de máximo riesgo, que se prolongará, como mínimo, hasta el 30 de septiembre, aunque cada vez es más frecuente que se amplíe hasta las primeras semanas de octubre.

Este año, el operativo contará con dos grandes novedades. De un lado, el nuevo sistema de comunicaciones cifrado Tetra, que impedirá filtraciones y que personas ajenas al dispositivo utilicen los comunicadores. De otro, la última evolución del programa XeoCode, que permitirá por primera vez geolocalizar en tiempo real todos los medios desplegados en Galicia, tanto terrestres como aéreos. «Esto, además de una gran mejora en la operatividad, supondrá incrementar los niveles de seguridad del personal», señaló Fernández-Couto.

Además, también por primera vez se va a contar con un visor en tres dimensiones y un simulador de incendios de acceso automático a datos de predicción y observación meteorológica, herramientas que resultarán especialmente útiles en la gestión de fuegos de dimensiones considerables. Finalmente, este año se activan las agrupaciones de defensa forestal, que permitirán cooperar con el dispositivo a radioaficionados y otras entidades.

La Xunta pide que la sociedad señale a los incendiarios como a «homicidas»

El nuevo Pladiga, como el de años anteriores, no está diseñado para luchar contra incendios fortuitos porque ese no es, en palabras del director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, el problema que tiene Galicia, que no es otro que el de los incendiarios. La Xunta vuelve a hacer un llamamiento a la sociedad para que los delate y tenga con ellos «tolerancia cero», dado que son «homicidas en potencia y no un peligro social menor que el que representan violadores o maltratadores», señaló el responsable de la política forestal gallega.

Fernández-Couto también insiste en la necesidad de que particulares y todas las administraciones colaboren en las tareas de ordenación y limpieza del monte, básicas en la prevención, respetando las zonas libres de maleza y especies de rápida combustión como son pinos, eucaliptos y acacias.

Leiceaga pide más prevención

El portavoz del PSdeG-PSOE en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, clausuró ayer las jornadas sobre política forestal que organizó su grupo y que han concluido que la mayor necesidad es trabajar en una mayor prevención y minimización de las consecuencias de los fuegos. Abogan por un «mix adecuado de especies» que reduzca el peso del eucalipto y en controlar de manera exhaustiva la limpieza de los montes. Para los socialistas, el forestal es un sector «estratéxico» para Galicia y sobre el que demandan un mayor consenso político.