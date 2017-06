Aguas cálidas en el paraíso gallego

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

Redacción / La Voz 24/06/2017 05:00 h

Cuando uno llega a Rodas, considerada como una de las mejores playas del planeta, el paisaje y las aguas cristalinas pueden transmitir la idea de estar en una isla tropical. Esa sensación se desvanece en cuanto se pone un pie en el agua. La temperatura del mar en verano en muchas ocasiones no supera los 15 grados. Puede que los turistas no, pero los gallegos saben a qué se exponen cuando visitan el archipiélago, calor intenso y agua congelada. El mar tan gélido es una consecuencia del afloramiento costero, un fenómeno que producen los vientos del norte asociados al anticiclón de las Azores y que empujan las aguas profundas y frías hacia la superficie: «Os afloramentos sempre son máis efectivos nas zonas de mar aberto que no interior e por iso nas praias das rías sempre hai un par de graos máis que en Cíes» explica Juan Taboada, de MeteoGalicia.

Sin embargo, las anomalías meteorológicas que se están produciendo en muchas zonas del hemisferio norte también han alcanzado las islas gallegas. Los aviones no vuelan en Estados Unidos con temperaturas de 50 grados, el calor produce tormentas de fuego en Portugal y el agua está muy caliente en Cíes. «Non están a producirse os afloramentos porque non sopra o vento. Iso provoca que a auga permaneza sen moverse e permite que a radiación solar vaia actuando pouco a pouco sobre o mar. Ademais temos unha anomalía xeral no Atlántico Norte, que se estende dende a zona do Caribe ata a costa galega. Todo isto provoca que teñamos unha temperatura da auga realmente elevada agora mesmo en Galicia», comenta Taboada.

Para comprobar este hecho, ayer se realizó una medición de la temperatura a las once de la mañana en la playa de Rodas. La presencia de nubes bajas que impedían el paso normal de los rayos solares y, sobre todo, la hora han influido en la obtención de un resultado de 19,1 grados. El termómetro supera los 20 grados al final de la jornada, una cifra sorprendentemente alta en las islas. «A nosa boia de Cíes leva tempo acadando rexistros de 19,7 graos e está situada lonxe do arquipélago. Na praia ten que estar máis quente» añade el físico gallego. Y por supuesto lo que dicen los números también lo confirman los bañistas que no recuerdan un agua tan caliente.

El mar es un caldo en Cíes, también en las playas del sur de Galicia, con registros que incluso superan a la costa norte. Es decir, el mundo al revés. Lo natural, cuando tenemos altas presiones, es que el agua del Cantábrico supere fácilmente los 21 grados, muy por encima de los valores que se miden en las Rías Baixas, que no suelen superar los 18. Ayer en arenales como Castiñeira (Cangas) se alcanzaron los 23 grados mientras que en Covas (Viveiro) la temperatura fue de 20 grados.

Lo más inquietante de todo, es que actualmente no se está produciendo ningún fenómeno, como El Niño, que nos ayude a entender el origen de tantas anomalías: «O que está pasando non é normal. Sempre houbo vagas de calor en Galicia pero ademais de temperaturas moi altas agora se suman outros feitos como un mar moi cálido. Estamos ante unha situación excepcional» concluye Taboada, desde MeteoGalicia. No hay duda de que estamos ante una huella inequívoca del calentamiento global.

Feijoo defiende la lucha gallega contra el cambio climático

El presidente Feijoo subrayó ayer que Galicia es la tercera comunidad que más ha reducido sus emisiones en España desde el año 1990. Un hecho que atribuyó principalmente a la voluntad social y a las inversiones, concretamente, 140 millones entre los años 2012 y 2015.