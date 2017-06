La tragedia de Pedrógão obliga a Portugal a replantearse su deficiente política forestal

Negras perspectivas para la economía local. La madera y el turismo, los motores económicos de la comarca, han quedado arrasados por el fuego

Ayer por la mañana, en Figueiró dos Vinhos, a unos quince kilómetros de Pedrógão Grande, todavía no era posible pagar la gasolina con tarjeta de crédito, aunque ya sí obtener dinero en los cajeros automáticos. La pequeña población portuguesa recuperaba lentamente el pulso, aunque no la esperanza: «Va a a ser un mal verano. Por lo menos un mal verano», aventuraba Paula, la mujer de 50 años que regenta el restaurante París. El establecimiento dispone también de cinco habitaciones, todas ellas vacías: «Desde el sábado no hacemos nada. Aquí se paró todo». También la fiesta que la localidad había preparado para su patrón, San Juan, y cuya celebración ha sido cancelada.

