Feijoo no descarta «por completo» un incendio fatal y pide responsabilidad

La Voz de Galicia J. Capeáns

Santiago / La Voz 23/06/2017 05:00 h

El presidente de la Xunta ha aprovechado la «extrema fatalidad» de Portugal para hacer una llamada de atención a todas las administraciones implicadas en la prevención y lucha contra los incendios forestales, incluida la que él lidera. Pero también a los propietarios de fincas y a los ciudadanos en general, a los que ha conminado a cumplir las normas de limpieza de fincas y de franjas de protección y a denunciar a los incendiarios como «criminais» que son.

Pero el mensaje presidencial no es solamente verbal. La Consellería de Medio Rural ha empezado a enviar cartas a la Fegamp y a las cuatro diputaciones para recordarles sus responsabilidades en el cumplimiento de leyes relativas a la gestión forestal y de los incendios. Feijoo también reconoció que ante una hipotética cadena de fenómenos en Galicia como la concurrida en Pedrógão Grande no se atrevería a descartar «por completo» una desgracia, entre otras cosas porque la comunidad también se ve afectada por vientos fuertes como el nordés y buena parte de los incendios -intencionados- se producen por las noches, cuando no pueden volar los helicópteros y los aviones.

Sigue la prealerta

Por otro lado, la Comisión Técnica da Seca decidió el jueves mantener la prealerta por sequía en la demarcación Galicia-Costa. Augas de Galicia está llevando a cabo una campaña especial de vigilancia y calidad del agua, sobre todo, en lo relativo al control de los vertidos y en la explotación de los sistemas de abastecimiento. La finalidad de esta campaña es anticiparse «a los posibles problemas de empeoramiento de calidad en ríos y embalses debido a la esperable reducción de los caudales o a la falta de renovación del agua embalsada».