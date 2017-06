El alcalde de Ferrol se queda con siete concejales al expulsar a la que lo criticó

0

La Voz de Galicia

ferrol / la voz 22/06/2017

No hubo sorpresas y se cumplió el guion gestado en los últimos días: la asamblea de Ferrol en Común -la marea ferrolana, integrada por EU, Anova e inscritos en Podemos a título individual- exigió a la concejala crítica Esther Leira su acta por levantarse del pleno y las duras críticas vertidas contra el alcalde y su gobierno por su gestión y el incumplimiento del programa. Pero ella ya anunció que «por suposto» no la entregará. El gobierno de Jorge Suárez se despierta hoy más minoritario que nunca. El partido del alcalde deberá gobernar con una integrante menos. Es decir, con solo cinco ediles de FeC y las dos concejalas no adscritas procedentes del PSOE: siete miembros de los 25 que componen la corporación ferrolana. El presidente de la formación, Carlos del Río, señaló que la asamblea -a la que asistieron unas 40 personas- votó a favor de retirarle las competencias. Y que eso supondrá su expulsión del grupo municipal.

Leira ya había avanzado que si eso sucedía, pasaría a convertirse en concejala no adscrita. Aunque acudió a una cita que consideraba un «xuízo público sumarísimo» en la que todo se había decidido ya, apenas permaneció en ella unos minutos, después de que no se aceptase leer dos artículos de los estatutos con los que quería demostrar que la convocatoria era «antidemocrática» e «antiestatutaria», al no estar, defendió, constituidos adecuadamente los órganos internos del partido. Y afirmó que hay inscritos que no fueron convocados.

Deslealtad y daño a la imagen

Poco más de una hora de reunión concluyó con la lectura ante la prensa de un comunicado, redactado antes de la asamblea y votado en ella, aseguró Del Río, en el que FeC argumentaba la expulsión de la concejala: el abandono del pleno, sus declaraciones públicas en las que «de xeito recurrente e desleal ataca a dignidade persoal e política dalgúns dos que ata a semana anterior foron os seus compañeiros de goberno»; crear un «circo mediático» en lugar de mantener un debate «sereno» en los órganos internos «buscando danar a imaxe dos seus ata o de agora compañeiros, botando por terra o arduo e duro traballo destes dous anos»; y también porque considera que «a súa decisión e actitude vai en contra dos principios políticos e ideolóxicos da unidade popular e unicamente serve aos intereses do Partido Popular». Además apuntó sentirse sorprendido por las acusaciones de falta de garantías: «Convocouse a todos os inscritos. Son os mesmos estatutos que decidiron que fora concelleira. Para iso lle vale, para isto non», espetó, retándola a que impugne la asamblea. La decisión de exigirle el acta se tomó por 35 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Tras conocer la decisión, Leira manifestó: «Non vou prestar atención a ningunha declaración de quen non están lexitimados para facelas», e insistió en que conservará su acta.

Redistribución de áreas

El alcalde asistió a la asamblea, pero no quiso hablar a su término. La pasada semana anunciaba que reduciría su agenda pública y la de su gobierno para centrarse en su trabajo. Ahora tendrá que aumentar la «sobrecarga» que denunciaba. Y redistribuir entre su gobierno las competencias de Leira: Obras, Vivenda e Rehabilitación y Medio Ambiente, que incluyen el arreglo de las calles y el mantenimiento del barrio de Recimil, con más de un millar de viviendas municipales.