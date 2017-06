Una edila denuncia un intento de soborno para desbancar a Tega del gobierno de Coristanco

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 21/06/2017 05:00 h

Laura Tasende Cancela, concejala de Terra Galega en el Concello de Coristanco (6.426 habitantes) ha presentado una denuncia contra un empleado municipal, al que acusa de intento de soborno.

El objetivo sería que la número dos, abogada de profesión, apoyase una moción de censura promovida por el Partido Popular y lograr así desbancar a su compañero Amancio Lavandeira Suárez de la alcaldía, en favor de Antonio Pensado Plágaro, que fue regidor entre 1991 y 2015.

La denunciante declinó ayer hacer valoración alguna sobre este proceso al tratarse de una causa «judicializada». La edila tendrá que declarar en Carballo el 18 de julio.

La propuesta denunciada consistiría en 60.000 euros en metálico, negociables, un sueldo con dedicación exclusiva en el Concello de Coristanco hasta final de mandato, apoyo económico para potenciar su despacho profesional, con cartera de clientes incluida, y ser la candidata del PP para las próximas municipales.

Estos movimientos para desbancar a Tega del poder no son nuevos. Empezaron ya el 25 de mayo del 2015 cuando el PP perdió la mayoría absoluta por 30 votos después de 24 años en el poder. Los resultados electorales quedaron así: 6 ediles el PP, 5 Terra Galega, 1 PSOE y 1 BNG.

Los populares precisaban del apoyo de, al menos, un edil para revalidar el gobierno. Finalmente, Amancio Lavandeira se hizo con el bastón de mando gracias al apoyo de PSOE y BNG. Si bien es cierto que este tripartito ya saltó por los aires. Ahora Tega está en clara minoría en el salón de plenos, con cuatro ediles, tras la marcha este lunes de la responsable del área de Deportes e Xuventude, Verónica Facal Rodríguez, quien rechazó entregar su acta y quedará como edila no adscrita.

Y aunque todos lo niegan por activa y por pasiva, desde mayo del 2015 hubo propuestas económicas y profesionales importantes para varios de los que conforman la corporación. Lo intentaron con el socialista Abraham Gerpe, al que habrían ofrecido en su momento hasta 300.000 euros y un piso en A Coruña a cambio de dar el sí a Antonio Pensado.

No sería el único al que llamaron a la puerta. Además de a la denunciante, Laura Tasende Cancela, se trató de convencer a la edila de Servizos Sociais, Loli Taibo Lavandeira (Tega). Llegaron a ir a su casa con un maletín con dinero, que no llegó ni a abrir, rechazando la oferta. Las miradas apuntan ahora a la concejala dimisionaria de Terra Galega, Verónica Facal. Ella negó por activa y por pasiva que no participará, apoyará o promoverá una moción de censura, pero en Terra Galega, desde luego, no las tienen todas consigo.