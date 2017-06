Se non aprobo a práctica este verán, o teórico cadúcame

La Voz de Galicia M. Rodríguez

Ourense / La Voz 20/06/2017 05:00 h

A Jessica Feijoo, de 19 años y natural de Bande, la huelga de examinadores de tráfico la ha sorprendido cuando está a punto de presentarse para el examen práctico. Es una de tantas estudiantes universitarias que aprovecha las vacaciones de verano para examinarse y poder obtener el carné de conducir. Aprobó la prueba teórica el año pasado y le urge sacar este verano la parte práctica, pues de otro modo perderá la validez del primer examen que superó, que tiene una vigencia de dos años. «Estou estudando Logopedia na Coruña e empecei a sacar o carné o ano pasado. Daquela aprobei o teórico e suspendín o práctico. Se non aprobo este verán, o teórico caducaríame porque dura dous anos. Ao estar estudando fóra é máis complicado», explica. En principio esta alumna de la Autoescuela Faro, de Celanova, tiene cita para examinarse del práctico este jueves y la huelga no debería afectarle, puesto que está convocada de lunes a miércoles, pero Jessica tiene sus dudas: «Sabemos que pode haber problemas, non sabemos seguro se imos ao exame». En su caso, esta joven aprovecha las vacaciones en sus estudios para poder hacer las clases prácticas, pero este año pende sobre ella la espada de Damocles del plazo de vigencia del examen teórico, aumentada por la huelga de examinadores de Tráfico que solo en Ourense obligó a suspender ayer las 42 pruebas prácticas que estaban programadas, aunque sí se hicieron los exámenes teóricos. Por los grupos de WhatsApp, las autoescuelas se avisaron de la suspensión de los exámenes convocados para la jornada de ayer. «Sería recomendable que puidese sacar o carné este verán», confía Jessica.