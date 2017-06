Ferrol en Común convoca una asamblea para forzar la expulsión de la concejala crítica

0

La Voz de Galicia rocío pita parada

ferrol / la voz 20/06/2017 05:00 h

Todo está preparado para la inminente salida del gobierno ferrolano de la concejala del equipo del alcalde que abandonó el viernes el pleno y criticó a Jorge Suárez por discrepancias políticas. La tensa reunión de concejales de Ferrol en Común -a la que asistieron cinco de los seis ediles- celebrada ayer para analizar el escenario tras ausentarse Esther Leira de la votación de un punto propuesto por el gobierno y las posteriores críticas que vertió sobre el regidor, dejó paso a la convocatoria de una asamblea mañana (20.00 horas) con la reorganización del grupo municipal en el orden del día. Así, se pretende dejar en manos de los militantes de la formación -integrada por miembros de Esquerda Unida, Anova e inscritos en Podemos a título individual- el futuro del acta de la edila crítica, como ella misma dijo el viernes que haría.

Pero tras lo ocurrido ayer, Leira, todavía concejala de Obras, Vivenda, Rehabilitación y Medio Ambiente, asegura que solo lo hará si esa asamblea se celebra «con garantías». Es decir, cumpliendo los estatutos, algo que, denuncia, no se ha hecho hasta ahora. Porque interpreta que esta asamblea es un «xuizo sumarísimo» contra ella. «O único que se quere é quitarme a acta», añade. Dice que no se le quiso informar del orden del día previsto bajo el argumento de que se desconoce el censo y que no se llegaron a constituir los órganos previstos. «Non vou ir a ningunha asemblea de carretaxe nestes termos», advirtió.

«Se aquí houbo alguén que incumpriu a decisión da asemblea podo poñer como exemplo a varios membros da corporación», añadió censurando que en su día se le sustrajesen las competencias de Patrimonio o la de los fondos europeos Edusi, con la aprobación de los inscritos.

«Este goberno municipal é unha parranda», añadió tras el encuentro. Porque aunque señala que la reunión se circunscribió a la crisis abierta por su marcha del pleno, la crisis de FeC es «política» y proviene de hace más de dos años. Además, ve detrás de esta medida y de las decisiones políticas del gobierno «a alongada sombra de Yolanda Díaz», frente a lo que muestra sus discrepancias por los incumplimientos programáticos: «Programa, programa, programa», reclamó.

Pero su futuro está prácticamente escrito. El alcalde, Jorge Suárez, no quiso hablar del encuentro. Sí lo hizo el portavoz municipal de FeC, Álvaro Montes, que argumentó que la asamblea se convoca siguiendo los estatutos y que «esa porta abriuna Esther Leira». Y aunque dijo desconocer el censo de la formación -«un centenar ou algún máis»- o el cuórum necesario para su validez aseguró que «non haberá carretaxe nin nada así» porque «somos xente coñecida que formamos parte do partido». Montes llegó a aludir ya al previsible recambio de Leira, Manuel Castro, que concurrió a las municipales en el número 8 de la lista: «Coñezo a súa implicación política e estou seguro de que estaría disposto a asumir ese cargo».

Si Esther Leira se negase a renunciar a su acta de concejala -que corresponde a la persona elegida, no al partido- ya advierte: «Non temos por que ter medo. Existe un código ético».