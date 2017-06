Los buses de línea van a la huelga tras el plante de sindicatos y patronal a la Xunta

0

El complejo panorama de la organización de las concesiones del transporte público por carretera se ha complicado aún más después de que ayer los sindicatos y buena parte de la patronal no asistieran a las dos reuniones técnicas que se iban a celebrar por la mañana y a primera hora de la tarde en la Consellería de Infraestruturas, frustrando cualquier esperanza de neutralizar los paros anunciados para hoy y mañana, y que seguirán todos los martes y miércoles de forma indefinida hasta que no haya un acuerdo.

Los sindicatos UGT, CC. OO. y CIG no estaban de acuerdo con el formato del encuentro, una reunión bilateral con altos cargos de la Xunta. La mayoría de las asociaciones que representan a la patronal tampoco asistieron a su cita vespertina, evidenciando el malestar por el cambio de última hora -se decidió el sábado- en la convocatoria. En principio, tras la negociación del viernes, la consellería citó a las partes para otra reunión tripartita, pero finalmente se decidió convocar por separado a empresarios y representantes de los trabajadores. Consideran en el departamento que dirige Ethel Vázquez que, aunque ambos cuestionan el nuevo plan de transporte de la Xunta, las problemáticas son distintas. Las centrales alegaron que no fueron a la consellería porque la reunión no se planteó «en los términos acordados», pero en un escrito manifestaron su disposición a negociar «siempre que la convocatoria incluya a las tres partes». Aunque asumen que la huelga es «inevitable», pues la Xunta «dinamitó» la posibilidad de suspenderla renunciando a la negociación tripartita.

Finalmente, los altos cargos de Infraestruturas solo pudieron reunirse con una de las asociaciones empresariales, Fegatravi, más favorable en principio al nuevo plan de transporte y su primera fase de implantación, motivada por la renuncia masiva del sector a explotar 500 líneas. Eso sí, quieren que se tengan en cuenta sus alegaciones al plan.

El hecho de que sindicatos y patronal hagan una pinza estratégica contra el nuevo diseño de rutas de autobuses interurbanos puede estar detrás de la decisión de intentar mantener reuniones por separado. Por un lado, los sindicatos reprochan a la patronal su «intransixencia» a la hora de negociar en el convenio colectivo la recuperación del poder adquisitivo tras cinco años con el sueldo congelado.

Pero esta negociación está directamente supeditada al nuevo plan de transporte, pues la patronal cree que no está clara la viabilidad económica de las concesiones -piden compensaciones para las líneas deficitarias- y tampoco la fórmula para subrogar los empleos ni las condiciones de subrogación cuando otra empresa asuma una determinada concesión. Los sindicatos y la patronal también están preocupadas por la posibilidad de que se implante la figura del conductor contratado por horas y la posible precarización de la profesión. Los representantes de los trabajadores creen que la reorganización del transporte público por carretera podría acabar con unos mil empleos de los 7.000 con los que cuenta el sector.

La Consellería de Infraestruturas, por su parte, reiteró ayer en un comunicado «a súa plena disposición a revisar coas centrais sindicais os aspectos laborais dos 42 contratos do plan de transporte público». De igual manera, está dispuesta «a analizar as propostas que desexen presentar as empresas representadas polas diferentes federacións de transportistas de Galicia».

Los servicios mínimos serán del 40 % y los paros no afectarán al transporte escolar

La huelga de los trabajadores de los autobuses de línea, inédita en Galicia, comienza en la última semana del curso académico, pero en principio los paros que se inician hoy no afectarán al transporte de los estudiantes. El decreto de servicios mínimos que ayer se publicó en el DOG fija en el umbral del 40 % los servicios en las líneas regulares. Es decir, no circularán seis de cada diez autobuses. En cambio, en el caso del transporte escolar, los servicios mínimos alcanzan el 100 % de las frecuencias, por lo que es improbable que los trayectos a los colegios se vean afectados por los paros.

El conflicto se agrava

Pese a que el viernes se vislumbraba la esperanza de la desconvocatoria, todo se complicó en la víspera del paro. Los sindicatos acusan a la Xunta de recurrir a una «postura de fuerza» para defender un plan de transporte «en el que únicamente creen ellos». «Así el conflicto solo se puede endurecer», avisan las centrales.

Desde la consellería, en cambio, se recuerda que los ayuntamientos, en representación de los usuarios, han respaldado la filosofía del nuevo diseño de rutas y pidió a los sindicatos que reconsideren la huelga, pues afectará a otros trabajadores y a las excursiones escolares de fin de curso.

Las empresas, por su parte, temen que el nuevo modelo de transporte deje sin el 70 % de su carga de trabajo a las pequeñas compañías de transporte que desarrollan su negocio en las áreas rurales.

Buena acogida del plan en Valdeorras y Viana do Bolo

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, presentó ayer a los concellos de O Barco de Valdeorras y Viana do Bolo, y a un grupo de empresarios, el nuevo plan de transporte, que según la Xunta fue muy bien acogido. En esta zona el diseño de las concesiones tiene en cuenta la coordinación con los servicios ferroviarios.