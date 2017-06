El Sergas vincula el plus médico al coste por receta según la edad del paciente

0

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago / La Voz 17/06/2017 05:00 h

Todos los años el Sergas firma con sus profesionales los acuerdos de gestión, una serie de indicadores que deben cumplir y que están vinculados a la obtención de recursos. Hay objetivos a nivel de área sanitaria, a nivel de servicio, y finalmente de cada profesional. En el caso de los médicos, cumplir todos los criterios que se recogen en este listado al cien por cien supone ingresar más de tres mil euros anuales. Eso sí, son pocos los que lo hacen, ya que hay más de una veintena de indicadores.

En este 2017 los objetivos de los médicos de familia incorporan un nuevo criterio, la edad de los pacientes. Casi la mitad de los puntos a cumplir tienen que ver con el gasto farmacéutico. Tanto en el área de A Coruña como en la de Monforte, por ejemplo, un 45 %. Y en ellos se recoge que el coste por receta no supere de media una cantidad, que este año se vincula a la edad de los pacientes. Por ejemplo, en Monforte en el caso de los menores de 65 años menos de 13 euros por receta; 60 en el intervalo de 65 a 74 años; y 78 euros en el de más de 74 años.

En A Coruña las cifras están más ajustadas, 12,50 euros para los menores de 65; 54 entre 65 y 74; y 70 cuando son más de 75 años. Como todos los años, recetar genéricos es una de las peticiones del Sergas. Prácticamente todas las gerencias establecen que más del 45 o 46 % de las recetas dispensadas han de ser medicamentos genéricos.

La cronicidad también se introduce en estos criterios aunque su peso es pequeño. En A Coruña, por ejemplo, un 5 % del plus depende de indicadores relacionados con patologías crónicas -diabetes, obesidad, cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca-, y en Vigo el 12 %, relacionado con la revisión de los pacientes polimedicados entre otros parámetros.

Para Manuel Rodríguez, secretario del sindicato médico O'Mega, esta serie de objetivos son «mercantilistas». Es más, asegura que «la aplicación a rajatabla de los mismos puede suponer un perjuicio para la salud de los pacientes». Antes, explica, estos mismos criterios trataban de vigilar que los pacientes estuviesen bien controlados, vinculando el plus a los pacientes obesos a quienes se les había planificado una dieta, a los fumadores en vías de dejar esta adicción o en función de las recidivas, es decir, de las recaídas de los usuarios. Ahora, insiste, apenas hay indicadores relacionados con el control de la salud del enfermo.

Sí hay objetivos que el Sergas plantea a los médicos y que claramente buscan el bienestar, como por ejemplo lograr que haya más de un 60 % de mayores de 65 años vacunados contra la gripe o superar los pacientes con EPOC a quienes se les ha realizado una espirometría. También se busca que el sistema sea ágil para el ciudadano, como exigir que la demora al pedir una cita en primaria no exceda de las 48 horas, o que se conteste a las reclamaciones en un plazo máximo de diez días.

Otras pueden ser más debatibles. Por ejemplo, uno de los indicadores que las gerencias piden a sus médicos de familia -A Coruña- es que no se derive a atención especializada más del 9 % de las consultas. Por un lado puede ser cuestionable animar a los médicos a que no envíen a sus pacientes al especialista, aunque por otro lado es legítimo pensar que un médico de familia tiene formación y capacitación para no desviar a más del 9 % de los enfermos al hospital. Los acuerdos de gestión no solo se firman con los médicos de familia. Hay acuerdos con numerosas categorías, como pediatras de primaria, enfermeros, matronas, médicos especialistas, odontólogos o farmacéuticos.

Ruptura de equipos en primaria

Otra de las críticas que hacen desde O’Mega en el nuevo modelo de atención primaria es que la libertad de elección de profesional ha roto los equipos asistenciales. Con esta libre elección, al no estar vinculado el médico de familia y el enfermero, se dan situaciones en las que un paciente debe ser atendido en su domicilio, se pide una cita pero el personal de enfermería asignado no puede acompañar al facultativo, o al revés porque ya tiene otra consulta, lo que provoca que no puedan llevarse a cabo.

Sanidade y sindicatos negocian cómo pagar en función del tipo de enfermo

Desde hace meses la Consellería de Sanidade está llevando a cabo negociaciones con las organizaciones sindicales para revisar cómo se paga a los facultativos de atención primaria. Ya en varias ocasiones el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, expresó la necesidad de que una parte del salario se vincule al número real de pacientes y, sobre todo, a su tipología.

Esta medida se enmarca en una filosofía por la que aboga el Sergas, y que defienden los colegios médicos, para que se incentive a los buenos profesionales. Este mismo jueves Almuíña proponía en un debate con los consejeros de salud de Canarias y el País Vasco como uno de los retos del sistema «premiar e incentivar al buen profesional».

En la actualidad, los médicos de atención primaria reciben un complemento -unos 600 euros, explican desde el sindicato O'Mega- por el número de cartillas que tienen, el número de pensionistas y la dispersión de los pacientes. El problema es que el número de cartillas no se corresponde con un número real de pacientes, porque en una pareja que solo trabaje un miembro solo hay una cartilla, y si tienen hijos también están incluidos en la misma.

El nuevo modelo que se negocia con los sindicatos quiere introducir las tarjetas sanitarias, que son individuales y que por lo tanto son un reflejo más real del número de pacientes, y cambiar el concepto pensionista por tramos de edad. Es una medida coherente porque la gran frecuentación se produce a partir de los 75 años, y no tanto de los 65. El Sergas plantea tramos antes de los 15 años -para los médicos que atienden niños-, otro de 15 a 64, de 65 a 80 y un tramo final a partir de los 80 años. Manuel Rodríguez, secretario del sindicato médico O'Mega, apunta que la Xunta pretende que se mantenga el mismo complemento aunque cambie la fórmula para analizar la tipología del paciente.