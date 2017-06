Tato Vázquez Lima: «El exceso de calor junto a la deshidratación pueden agudizar una dolencia previa»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia s. c.

redacción / la voz 17/06/2017 05:00 h

Beber agua. Pequeños y constantes sorbos. Eso, y sentido común para buscar una sombra en las horas de más calor. Esta parece ser la receta perfecta para aguantar la ola de calor del fin de semana. Al menos, son las claves que apunta Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias (Semes) de Galicia, y responsable de Urxencias en el hospital de O Salnés.

-¿Cuánto tiempo podemos estar al sol sin que sea peligroso?

-Si pensamos en las horas centrales del día, de 12 del mediodía a 16 o 17 horas, diría que dos horas de exposición constante es un riesgo. Pero si se trata de personas susceptibles, gente mayor, niños pequeños o quienes sufren alguna dolencia crónica y toman medicamentos, nunca aconsejaría pasar de 20 minutos de exposición directa al mediodía.

-¿Y hacer deporte? ¿Se puede a alguna hora? Porque por la noche también hará calor.

-Hace calor, pero es menos nocivo porque no impacta el sol sobre la superficie cutánea. A partir de las 21 o 21.30 es un buen momento, aunque hay que beber más líquidos. Ponerse a correr a las dos de la tarde, por muy experimentado que sea uno, es arriesgado. En el Open Tenis de Australia se suspenden las competiciones si se pasa de 32 grados, y eso que son deportistas altamente preparados.

-¿Existe alguna temperatura concreta a partir de la cual sea peligroso el calor?

-A nivel nacional se dice que hay que tener cuidado cuando se superan los 35 grados y que el calor es extremo a partir de 42 grados. Personalmente, no estoy muy seguro de que la temperatura sea tan importante, porque hay otros factores, como la humedad. Vivo en Sanxenxo y si aquí hace 32 grados resulta intolerable pero en Monforte hace calor pero se está bien.

-Ocurre lo mismo que con el frío y el frío más la humedad.

-Sí, ocurre lo mismo. En este caso, con la humedad aumenta la deshidratación.

-El golpe de calor, que es la situación más crítica, ¿hasta que punto es grave?

-Es grave, muy grave. Incluso puede llegar a ser mortal. No es lo habitual, pero el cuerpo no puede regular la temperatura, que llega a los 41 grados y requiere enfriamiento físico, no llega con un antitérmico.

-¿Se dan muchos casos en Galicia?

-No. Lo normal es que un hospital mediano vea unos dos o tres por temporada. Y aunque no tengo los datos, no creo que haya más de una muerte al año en Galicia por eso. Otra cosa es que el exceso de calor y la deshidratación agudicen una dolencia previa. Eso es más común y muchas veces mortal.