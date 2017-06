«El ordenador no me deja matricularme»

Ejemplo del proceso más delicado: la matriculación sin acceso directo

[[@embed::00121497551305941639939 ]]

Martes 11 de julio. No hagas nada. Este es un ejemplo real que usa el SAPE en sus charlas. Este alumno pide Farmacia, Psicoloxía, Bioloxía, Educación Infantil y Logopedia, por este orden. La primera semana de matrícula, tiene reservada una plaza en Educación Infantil, pero no en las tres primeras. Como estas todavía no están cerradas (de ahí «en espera»), el alumno puede tener esperanzas de que lo llamen. Eso sí, ya no puede matricularse en la titulación que pidió después de E. Infantil, porque al reservarle plaza en esta, las que se piden después se «liberan» para otros alumnos. En un caso como este, hay que mantener la calma: nuestro alumno no debe hacer nada esta semana.

