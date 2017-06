Galicia se prepara para tres días de calor extremo por el día y también de noche

0

La ola de calor ya está aquí y durará todo el fin de semana hasta el lunes al mediodía. El mercurio comenzará a dispararse desde hoy mismo con la llegada de una masa de aire cálido africano a la comunidad. Se trata de la misma que lleva siete días instalada en la Península y que el viento del norte de estos últimos días había mantenido a raya.

Ahora llega a Galicia y lo hará dejando temperaturas muy altas por el día, pero también por la noche, sobre todo, a partir de mañana. De hecho, la mínima en el sur de Pontevedra que se espera registrar la madrugada del domingo es equiparable a la máxima de un día de verano en A Coruña, 23 grados. Ante esta situación, la Consellería de Sanidade ha activado el nivel de prealerta en diversos ayuntamientos gallegos. Las zonas más afectadas por este calor extremo son la ribera del Miño, tanto en Ourense como en Pontevedra, el interior de Pontevedra y el suroeste de A Coruña: «A situación de vaga de calor comezaría o sábado, xa que na noite do venres xa se agardan temperaturas mínimas superiores aos 20 grados en puntos do sur da comunidade. Durante o sábado, domingo e luns a previsión pasa por temperaturas máximas en valores extremos e temperaturas mínimas por riba dos 20 grados», indica la Xunta.

Las provincias de Ourense y Lugo llegarán el sábado y el domingo al nivel naranja por altas temperaturas, según las previsiones de Aemet. Es decir que en el sur de Lugo, mañana se pueden alcanzar 39 grados, mientras que en el centro de la provincia llegarán a los 36 grados (nivel amarillo). En la ribera del Miño y en el Sur de Ourense se esperan alcanzar mañana valores cercanos a los 40 grados. En Pontevedra, también en la ribera del Miño y en el interior de la provincia, el aviso es amarillo con 36 grados. Un valor que también se alcanzará en el interior de A Coruña. La situación será muy similar el domingo, el calor extremo llegará prácticamente toda la comunidad: «Para que haya una ola de calor hay que superar el límite de altas de temperaturas en la zona, que durante la madrugada no desciendan de 20 grados y que la situación se mantenga durante, al menos, tres días consecutivos», indica Juan Taboada, de MeteoGalicia, que aclara que las máximas darán un respiro a partir del martes.

Mientras no llega la próxima semana, el calor será el protagonista indiscutible. También por la noche. En la madrugada de mañana ya se alcanzarán valores muy elevados, como los 22 de Vigo y Pontevedra. Y la madrugada del domingo incluso subirán algo más. Se espera que Vigo y Pontevedra lleguen a 23 grados, mientras que Ourense y Santiago registrarán 20 grados. Solo las ciudades del norte se quedarán por debajo de este valor: A Coruña (19), Ferrol (18) y Lugo (17): «El hecho de que las noches sean tropicales hacen más complicado sobrellevar el calor del día siguiente porque al no poder descansar bien, no permite recuperarse», indica Taboada que explica que las previsiones de estos días son bastantes consistentes, por lo que la probabilidad de que esto ocurra es muy elevada.

El martes caen

Taboada no cree que las temperaturas den un respiro hasta el martes. Será a partir de ese día y, sobre todo, el miércoles cuando haya un descenso notable: «Entrará aire procedente del Atlántico, que es aire más fresco, y las temperaturas bajarán diez grados aproximadamente», comenta. Lo que parece que no va hacer acto de presencia durante toda la semana que viene es la lluvia. Solo habrá chubascos de tipo tormentoso, pero las predicciones indican que serán más bien episodios aislados y, sobre todo, en zonas del interior. Estas previsiones a medio plazo se irán confirmando a medida que avance la semana.

Socorristas en Vigo, A Coruña, Ferrol, Sanxenxo, Marín, Oleiros, Carballo, Dumbría y Laracha

Los socorristas de algunas localidades ya han activado el servicio de socorristas en sus arenales. Vigo y A Coruña ya cuentan con estos profesionales, también Sanxenxo. Hoy comenzarán en las playas de Silgar, Areas, Canela y Montalvo, en el resto de los arenales lo harán más tarde. Una situación parecida ocurre en Marín, hoy habrá vigilantes en Mogor y se incorporarán después en el resto. Las playas de Carballo ya cuentan también con socorristas, al igual que Ferrol, que está a la espera de cubrir dos plazas más. Oleiros tiene a todos sus socorristas en los arenales, al igual que Ribadeo. Mientras que en Pontedeume despliegan por el momento vigilantes solo en Ber, al igual que Laracha, que lo hace en Caión. O Ézaro también tiene ya socorristas.

Los enganches ilegales dejan en riesgo de quedarse sin agua a concellos como Amoeiro

El Concello de Amoeiro remitirá un escrito a los vecinos para concienciarlos de la necesidad de hacer un uso moderado del agua. El alcalde, Rafael Rodríguez, advertía el 2 de junio que se estaban bombeando 849 metros cúbicos por día, en un sistema que cuenta con una capacidad de 1.000 metros cúbicos. Su condición de municipio limítrofe con Ourense y la existencia de un importante número de viviendas de segunda residencia dispara el consumo de cara la época estival. El regidor también cree que existen enganches sin legalizar a la red de abastecimiento.