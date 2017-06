¿Qué debo hacer si no entro directamente en la carrera que quiero?

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia

16/06/2017 05:00 h

Martes 11 de julio. No hagas nada. Este es un ejemplo real que usa el SAPE en sus charlas. Este alumno pide Farmacia, Psicoloxía, Bioloxía, Educación Infantil y Logopedia, por este orden. La primera semana de matrícula, tiene reservada una plaza en Educación Infantil, pero no en las tres primeras. Como estas todavía no están cerradas (de ahí «en espera»), el alumno puede tener esperanzas de que lo llamen. Eso sí, ya no puede matricularse en la titulación que pidió después de E. Infantil, porque al reservarle plaza en esta, las que se piden después se «liberan» para otros alumnos. En un caso como este, hay que mantener la calma: nuestro alumno no debe hacer nada esta semana.

Martes 18 de julio. No hagas nada. El segundo martes de matrícula (que este año será el 18 de julio) el alumno «asciende» y tiene plaza en Bioloxía. Pero si gestiona la matrícula no podrá optar ya a Farmacia o Psicoloxía, y aún tiene posibilidades de que lo llamen en alguna de las dos porque sigue «en espera». Como le ocurrió la semana anterior, no va a poder matricularse en Educación Infantil ni, por supuesto, Logopedia. Como se ve en el ejemplo, es importante poner varias opciones porque aunque la nota del alumno no es mala (un 8,5 sobre 14) si solo hubiese puesto Farmacia se quedaría sin nada.

Miércoles 26 de julio. Matricúlate. Tienes dos días. La palabra mágica para este alumno es «pechada», es decir, ya no hay más plazas ni en Farmacia ni en Psicoloxía y la tercera semana de matrícula él se queda sin sitio. No pasa nada. En Bioloxía sí la tiene reservada, así que es el momento de que se matricule. Es importante respetar los plazos: este año no se empieza el martes porque es festivo, la tercera semana «comienza» en miércoles y la matrícula debe hacerla desde el día siguiente (27) al 31 (como pilla fin de semana se alarga hasta el lunes) a las dos de la tarde. Solicitar la matrícula a la 14.05 horas del día 31 será imposible. Su plaza ya la tendrá otro, el que estaba detrás de él en la lista.