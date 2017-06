Non lles podemos garantir aos nosos alumnos que vaian ter o carné de conducir este verán

A la expectativa siguen los dueños de las autoescuelas gallegas ante la convocatoria de huelga de examinadores. Ajenas al conflicto entre esas dos partes, las autoescuelas y sus alumnos son los grandes damnificados por la huelga. Se esperan paros totales los lunes, martes y miércoles, según los comunicados hechos públicos por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra). Las autoescuelas de A Mariña lucense también sufrirán las consecuencias de esta acción y lo padecerán en carne propia dos de los meses fuertes para estos centros, ya que coinciden con los de mayor cifra de matriculados. Muchos son alumnos que cursan estudios fuera y que regresan a casa de vacaciones por estas fechas. La matrícula se completa con otro perfil más genérico de alumnos y se cierra con aquellos procedentes de otras comunidades que llegan a A Mariña de vacaciones de verano o huyendo de los cupos de alumnos para exámenes fijados en otras regiones.

«Esta convocatoria de folga prexudícanos tanto que non lles podemos garantir aos nosos alumnos que vaian ter o carné de conducir este verán. E se non o sacan aquí, cando volvan estudar fóra, sacarano fóra», dicen en una autoescuela de Burela, que al igual que en Autoescola Nova de Foz contaban con poder presentar alumnos a las pruebas previstas inicialmente para el próximo 19 en Foz, donde se celebran los exámenes prácticos y teóricos de toda A Mariña. En la comarca acostumbran a realizarse tres convocatorias de exámenes al mes -cuatro como mucho-, indican en las autoescuelas, donde, además de perjuicios económicos, aseguran que esta situación les ocasiona problemas de organización. Ellos han tenido que enviar toda la documentación anunciando cuántos alumnos presentarán a las próximas pruebas, pero no tienen garantías de que estas vayan a celebrarse. A este problema se suma otro, la previsión de que este año tampoco habrá exámenes del 31 de julio al 14 de agosto, apuntan desde Autoescuela Logo Mundial. La medida de la DGT les fue comunicada a través de la asociación que agrupa a las autoescuelas. Otro varapalo para un sector que vive pendiente, un año más, de una nueva convocatoria de huelga.