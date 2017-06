Plazas para personas con discapacidad que no pueden ser usadas

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / la voz 15/06/2017 01:00 h

Cada vez son más visibles en las calles de las principales localidades plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. Una medida que aplaude la confederación que engloba a estos colectivos (Cogami). Pero, tras agradecer la buena intención, viene el tirón de orejas. Y es que a la entidad están llegando quejas de ubicaciones que no cumplen los requisitos legales por numerosos motivos.

Entre la relación de incumplimientos figuran por ejemplo plazas que no tienen tamaño suficiente para todos los vehículos adaptados, ya que muchos tienen rampas de acceso en la parte lateral o trasera. Al no haber espacio, explican, los usuarios deben ocupar la calzada, con el riesgo que supone hacerlo entre la circulación de vehículos. Algunas de la plazas reservadas están perfectamente acondicionadas pero no así la acera de acceso, por lo que la persona debe volver a desplazarse por la calzada. Otras de las quejas recibidas son que se ubiquen junto a contenedores de basura, pivotes u otros obstáculos urbanísticos, y que no haya espacio para moverse entre los vehículos.

Cogami, que admite que en los últimos años muchos ayuntamientos están acondicionando plazas para personas con movilidad reducida, recuerda que hay una norma en la que se recogen la medidas específicas que deben tener estos puestos en función de si están en perpendicular, diagonal o en línea, y el espacio que hay que reservar en torno a ellas para poder desplazarse.