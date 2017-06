La huelga de examinadores de Tráfico amenaza con paralizar 400 pruebas diarias en Galicia

0

Los examinadores de Tráfico se reúnen hoy en Madrid con los responsables de la DGT. Es la última oportunidad para evitar la huelga convocada por estos funcionarios tres días a la semana a partir del próximo lunes y hasta el 31 de julio. Los examinadores reclaman una subida del salario que compense las malas condiciones que consideran que tiene su puesto de trabajo. Vanesa Fernández, delegada en Galicia de la asociación de examinadores Asextra e integrante del comité de huelga, explica que los examinadores tienen condiciones de peligrosidad y penosidad en su trabajo porque están expuestos a frenazos, maniobras bruscas y accidentes. Además, soportan insultos e incluso agresiones por parte de los alumnos que son suspendidos.

Un puesto poco atractivo

Este colectivo asegura que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, les ha reconocido en varias reuniones que el de examinador es un puesto poco atractivo, que está muy mal valorado y que es necesario remunerarlo de acuerdo con las condiciones de trabajo. Sin embargo, los convocantes de la huelga de examinadores aseguran que hasta ahora solo ha habido buenas palabras por parte de los responsables de la Dirección General de Tráfico, «que no sirven de nada si no vienen acompañadas de soluciones».

En Galicia hay 43 examinadores de Tráfico. En el primer día de huelga, el pasado día 2, el paro fue secundado por 40 funcionarios. Y según los huelguistas ese día se paralizaron más de 400 exámenes prácticos para la obtención del carné de conducir. Pero a esa cifra se añadieron las pruebas teóricas, que también fueron suspendidas y que afectan a decenas de alumnos.

Y ese cálculo de más de 400 exámenes aplazados cada día de huelga en Galicia es el que manejan los examinadores para el paro previsto. Son conscientes de los perjuicios que causan a las autoescuelas y a los alumnos, ya que en estas fechas hay siempre una importante demanda, sobre todo de estudiantes que han terminado sus clases y aprovechan para sacarse el carné. «Nosotros lo sentimos, pero la DGT no nos ha dado otra salida», asegura Fernández.

PRADERO

« Non lles podemos garantir aos nosos alumnos que vaian ter o carné de conducir este verán »

Además de perjuicios económicos, la situación les ocasiona a las autoescuela problemas de organización

m. cuadrado viveiro

A la expectativa siguen los dueños de las autoescuelas gallegas ante la convocatoria de huelga de examinadores. Ajenas al conflicto entre esas dos partes, las autoescuelas y sus alumnos son los grandes damnificados por la huelga. Se esperan paros totales los lunes, martes y miércoles, según los comunicados hechos públicos por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra). Las autoescuelas de A Mariña lucense también sufrirán las consecuencias de esta acción y lo padecerán en carne propia dos de los meses fuertes para estos centros, ya que coinciden con los de mayor cifra de matriculados. Muchos son alumnos que cursan estudios fuera y que regresan a casa de vacaciones por estas fechas. La matrícula se completa con otro perfil más genérico de alumnos y se cierra con aquellos procedentes de otras comunidades que llegan a A Mariña de vacaciones de verano o huyendo de los cupos de alumnos para exámenes fijados en otras regiones.

«Esta convocatoria de folga prexudícanos tanto que non lles podemos garantir aos nosos alumnos que vaian ter o carné de conducir este verán. E se non o sacan aquí, cando volvan estudar fóra, sacarano fóra», dicen en una autoescuela de Burela, que al igual que en Autoescola Nova de Foz contaban con poder presentar alumnos a las pruebas previstas inicialmente para el próximo 19 en Foz, donde se celebran los exámenes prácticos y teóricos de toda A Mariña. En la comarca acostumbran a realizarse tres convocatorias de exámenes al mes -cuatro como mucho-, indican en las autoescuelas, donde, además de perjuicios económicos, aseguran que esta situación les ocasiona problemas de organización. Ellos han tenido que enviar toda la documentación anunciando cuántos alumnos presentarán a las próximas pruebas, pero no tienen garantías de que estas vayan a celebrarse. A este problema se suma otro, la previsión de que este año tampoco habrá exámenes del 31 de julio al 14 de agosto, apuntan desde Autoescuela Logo Mundial. La medida de la DGT les fue comunicada a través de la asociación que agrupa a las autoescuelas. Otro varapalo para un sector que vive pendiente, un año más, de una nueva convocatoria de huelga.