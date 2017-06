El Tribunal de Cuentas reprende al Puerto coruñés por la dársena exterior

0

La Voz de Galicia

14/06/2017

El puerto exterior de A Coruña se construyó, en parte, con fondos procedentes de la Unión Europea, Administración que exige una fiscalización periódica de aquellas actuaciones subvencionadas. Así, y un año más, el Tribunal de Cuentas volvió a realizar un informe crítico con la situación que atraviesa punta Langosteira.

El ente que audita las cuentas de organismos públicos en España considera que es necesario que se haga una reflexión sobre la delicada situación financiera de la Autoridad Portuaria de A Coruña, promotora de las obras con un alto nivel de endeudamiento fruto de unas actuaciones en las que se han invertido ya más de 800 millones de euros.

El informe del Tribunal de Cuentas se refiere a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. El puerto exterior coruñés comenzó a funcionar en el primero de esos años y su nivel actividad en ese período fue muy inferior al actual.

Un tren diez años tarde

El Tribunal critica que no se hayan cumplido las previsiones de gasto y que una infraestructura fundamental para dar servicio a un puerto, como es la conexión ferroviaria, no esté lista. Es más, cita que, poniéndose en el mejor de los casos, las vías no estarán operativas allí hasta el año 2021, casi una década después de la primera operación de carga en las instalaciones.

El documento recuerda que en su día se presentó un informe de viabilidad económica que recogía que el Puerto de A Coruña tenía capacidad propia para generar fondos mediante el aumento de los tráficos y con la venta de suelo que fuera quedando libre en los muelles interiores a medida que las empresas se trasladasen a las nuevas instalaciones. Eso, dice, no se ha cumplido, y la Autoridad Portuaria soporta «un volumen excesivo de endeudamiento». Las críticas del Tribunal de Cuentas se repiten al menos desde el año 2010 en informes similares.

Desde la Autoridad Portuaria, por su parte, recuerdan que las cifras del 2014 poco tienen que ver con las del 2016 y el 2017. Entonces los movimientos de mercancías en Langosteira sumaron 237.153 toneladas, frente a las 1.462.499 del año pasado, cifra que se rebasará durante el actual ejercicio. Indican que el crecimiento de los tráficos ha sido muy relevante y que operan ya 12 concesionarias con 200.000 metros cuadrados de suelo ocupado, a lo que se suman otros 45.000 metros solicitados por una operadora de graneles líquidos.

Creen en el Puerto que para tratarse de los primeros años de actividad, «las cifras son notables» y recuerdan que Repsol está preparando su traslado allí para sacar el petróleo de la ría. En cuanto a la conexión por ferrocarril, recuerdan que la redacción del proyecto ya ha sido adjudicada.

Sobre la cuestión financiera, el Puerto apunta que está negociando con el Ayuntamiento de A Coruña la fórmula para la venta de los terrenos, algo que necesita hacer, dicen, para poder equilibrar las cuentas.