«Non hai trucos, o único consello é estudar todo»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Julio Sánchez comezou este ano como preparador das oposicións da especialidade de Audición e Linguaxe na academia Premir en Santiago. Dá unha clase semanal de catro horas e unha vez ao mes hai unha clase específica de lexislación. Mentres ao principio as sesións son máis de carácter teórico, dende agora no que se centran é na práctica.

-Que vantaxes ten preparar as oposicións nunha academia e non por libre?

-O primeiro é que che dan moito traballo feito en canto a temas, lexislación actualizada e no meu caso, audición e linguaxe, sobre novas teorías sobre o autismo e diferentes síndromes. Para min son moi importantes, xa o foi como opositor e agora como preparador, os simulacros. Poste en situación de oposición, cousa que na casa non podes. E queiras que non, aprendes do resto da xente do grupo. É moi útil.

-Dánselles consellos ou trucos aos opositores á hora de enfrontarse ao exame?

-Na oposición, realmente trucos non hai. Consellos damos todos os que podemos: todos os que me ensinaron e todos os que me foron útiles. Pero cada persoa é un mundo.

-Que consellos?

-O único consello realmente útil é esforzarse moitísimo, estudar, levar todo moi preparado, porque canto mellor o leves menor marxe hai para a sorte ou o erro, e iso dá confianza.

-Os opositores din que o factor sorte é moi importante. Que todo depende de se toca un tema que un estudou.

-Por ese motivo non podes levar ningún tema sen preparar. Hai que estudar todo. Canto menos lle deixes á sorte mellor e canto máis traballes menos lle deixas á sorte.

-En que adoita fallar á xente?

-A primeira parte é eliminatoria, así que hai xente que pensa que non a vai pasar e non prepara a segunda. Ademais, a primeira parte é o famoso tema e un exame práctico, no que che poden preguntar calquera cousa. E é certo. Iso, como non o levas baixo control, é o que peor se leva, o que dá máis medo.

-E a segunda parte?

-No caso de audición e linguaxe hai que preparar un libro de 60 folios no que falas dun centro, de como sería a metodoloxía, etcétera, e outra parte que son seis casos. Pregúntanche cousas das que acabas de falar. A xente ten mal concepto dos tribunais, pero hai tribunais que se deixaches algo sen responder pregúntanche para que no tempo taxado poidas deixalo respondido.