«O sistema de oposición paréceme algo obsoleto»

Leo Torres (Ferrol, 1983) preséntase este ano por terceira vez ás oposicións de profesor de secundaria na especialidade de bioloxía. A primeira vez participou no exame de Castela e León e o curso pasado opositou en Galicia. Nesta recta final apura as horas que lle restan de estudo para tentar obter unha das 30 prazas que se convocan para a súa especialidade.

-Ten algún horario?

-Agora que xa está tan preto a data, estou na biblioteca todo o día, non hai descanso. De luns a venres, chego ás 8.30 e saio ás 21.30 e na casa estudo un pouco máis co ordenador, sobre todo especies. Os sábados e domingos, o mesmo, pero na casa. Isto son os últimos tres mesas, cando incrementas o ritmo. O resto do tempo, por exemplo se un comeza en outubro, é como un traballo normal: oito horas e descansas a fin de semana.

-Está confiada en que vai aprobar?

-Pois non o sei. O ano pasado quedei bastante preto de aprobar e este ano non sei, porque hai un factor de aleatoriedade. Non por estudar máis este ano ou repasar o que non estudaches o pasado tes máis posibilidades realmente. Son positiva, porque son bastantes prazas e nestes dous anos non deixei de estudar. Posibilidades hai, non é imposible. Pero ao ser concurso-oposición non é só o exame. Hai un baremo e hai xente que ten máis tempo traballado, que ten outros méritos, e poden sacar a praza.

-Ten a experiencia de dúas comunidades autónomas. Hai diferenzas?

-Galicia ten a sona de ser das comunidades máis difíciles, e o exame do ano pasado era accesible sempre que estudaras. Eu non podo facer unha comparativa moi real porque hai dous anos, cando fun a Castela, non estudara moito. Tamén depende moito da sorte do tema que che caia.

-É unha carreira de fondo e se non se aproba hai que intentalo outra vez?

-Si, eu si. Estou bastante convencida de que quero facer isto e o sistema que hai é este, así que hai que intentalo. Este ano foi un pouco raro porque non soubemos ata a semana pasada que había oposición. Hai moita xente que deixou de preparala e agora vese un pouco apurada.

-O sistema é o máis xusto para escoller aos docentes do ensino público?

-A min paréceme un pouco obsoleto. Hai erros de base que non entendo. Sobre todo a incerteza, non sabemos os criterios de avaliación e non hai un calendario, non sabemos se vai haber oposicións. E logo creo que segue primando moito a memoria. Das tres partes, dúas son moi memorísticas. Pero tampouco sabería dicir cal sería o sistema ideal.