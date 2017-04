Pediatras y familias deciden cuándo se escolariza a los niños prematuros en Galicia

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaba que en Ceuta y Melilla -los únicos lugares donde su departamento tiene jurisdicción-, los niños prematuros se escolarizarán en el curso en el que les correspondería si hubiesen nacido a término.

¿Y qué ocurre en Galicia? En la comunidad no hay ningún problema con la escolarización de los prematuros aunque no hay protocolo específico. Según recuerda la Consellería de Educación, «a condición de prematuro non é máis que unha circunstancia da que se poden derivar necesidades específicas de apoio educativo, e como tal queda debidamente protexida na normativa». Es decir, ser prematuro no supone ningún problema de desarrollo por sí mismo y será la situación de cada alumno la que marque su escolarización. En función de sus necesidades, se puede permanecer en la escuela infantil de 0 a 3 años un curso más. Lo mismo ocurre en el tramo de infantil de 3-6, donde pueden mantenerse hasta los siete años cumplidos. Finalmente, en primaria pueden repetir un año, o dos en caso de que no lo hiciese en infantil.

¿Quién decide cuándo y cuánto repite un niño prematuro? María Luz Couce, coordinadora de la unidad de neonatología del Hospital clínico de Santiago -único servicio acreditado en calidad de España- explica cómo funciona en su servicio: «Nosotros seguimos a los grandes prematuros hasta los 7 años de edad, según los estándares europeos. El momento del inicio del colegio lo establecemos en función del grado de prematuridad y la maduración del niño, se valora su cociente de desarrollo en atención temprana y se emite un informe por la doctora Carmen Cidre [del servicio de Rehabilitación infantil], consensuado con la neonatóloga María José Fernández Seara, responsable del seguimiento de estos prematuros, y lógicamente buscando el consenso de la familia». De este modo no hay disensión entre lo que la familia cree que necesita su hijo y lo que le da el colegio.