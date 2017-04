Educación convocará mil plazas al año para bajar la interinidad hasta 8 puntos

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Entre el 2011 y el 2014, el acceso de docentes a la enseñanza pública se paralizó. Se paralizó hasta tal punto que, de cada diez jubilaciones, se amortizaban nueve plazas. Se paralizó tanto que en el año 2012 ni siquiera hubo convocatoria en Galicia, la primera vez en los últimos veinte años que no había oposiciones de educación. Se paralizó la oferta de empleo público, pero no los centros escolares. Seguía habiendo niños. Seguía habiendo clases. Así que las tasas de interinidad empezaron a aumentar. Y aunque Galicia es de las comunidades que están al final de la lista, la Consellería de Educación se ha propuesto reducir, y mucho, ese porcentaje, que ahora se encuentra en el 13 %, una cifra a una considerable distancia de la tasa del conjunto de España, que se sitúa en un 23 %, aunque hay comunidades en las que tres de cada diez profesores no tienen plaza fija.

¿Cuál es el objetivo? Quedarse entre el 8 y el 5 % de interinidad o, lo que es lo mismo, reducir en hasta ocho puntos porcentuales el número de profesores gallegos sin plaza. ¿Cómo se consigue? Manteniendo el ritmo de convocatorias que se inició el año pasado, la mayor oferta de plazas docentes desde hace una década. Así lo explicó el conselleiro de Educación esta semana. Los planes para los próximos años son mantenerse en la senda actual y continuar aprovechando el 100 % de tasa de reposición. Eso, «como mínimo», según Román Rodríguez. En resumen, los planes de la Xunta son por lo menos cubrir todas las bajas que se produzcan, y seguir convocando un número semejante o «incluso superior» de plazas docentes para alcanzar ese objetivo de empleo estable en los centros escolares de la comunidad.

Lo que no se puede es dar todavía cifras concretas, que se cierran a finales de cada año, cuando se hace recuento de todas las jubilaciones y bajas que se han ido produciendo en el sistema educativo público, en el que trabajan más de 30.000 profesionales. Según las cifras de convocatoria del último lustro, y teniendo en cuenta las tasas de reposición fijadas por el Gobierno central, cada año se han jubilado en la comunidad entre 800 y un millar de profesores, por lo que las ofertas públicas de empleo de los próximos años podrán ser iguales o incluso superiores.

Piden casi el doble

Los sindicatos, sin embargo, no lo ven de la misma manera. El anuncio de la convocatoria de este año, de 1.043 plazas, fue contestado por la representación de los trabajadores como a todas luces insuficiente, y llegaron a calcular que habría que convocar cerca del doble de las plazas propuestas para iniciar la recuperación de profesores que se han ido perdiendo desde que la crisis estalló. La cifra aportada habla de 3.000 docentes menos en las aulas gallegas desde el año 2009. De todos modos, el decreto ley que ha dado a la Xunta la seguridad jurídica para convocar estableció este año un 100 % de reposición, lo que impide por ahora convocar por encima de esa cifra.

Solo el 10 % pasan la primera prueba

Si en un tribunal hay 150 aspirantes, superarán la primera prueba entre 10 y 15 opositores. Lo explican desde la academia Premir, que sitúa en un 10 % el porcentaje de participantes que son capaces de aprobar esa primera prueba que supone «el gran filtro» de las oposiciones de Educación: unos ejercicios por escrito y el desarrollo de un tema que los aspirantes deben escoger entre los extraídos al azar por el tribunal. Después hay que enfrentarse a la defensa de la programación y la unidad didáctica. ¿Es fácil tener éxito? En los últimos años, explican desde la dirección de Premir, depende mucho de las plazas que se convocan. No es lo mismo estar entre los 50 mejores que tener que ser el mejor o el segundo mejor para poder obtener una plaza en la Administración. Las exiguas convocatorias de los últimos años -en los que la crisis golpeaba con más fuerza llegó a reponerse solo una de cada 10 jubilaciones- redujeron las tasas éxito.