Sada pide la multa máxima para los Franco por poner trabas para visitar el pazo de Meirás

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La Xunta ha abierto a Carmen Franco un segundo expediente por las denuncias realizadas por el Concello de Sada y particulares debido a las dificultades que existen para visitar el pazo de Meirás, los cuatro días al mes que legalmente están permitidas las visitas. Ante esta situación, el concejal de Turismo sadense, Liss Becerra, que remarca que este tipo de infracciones pueden ser sancionadas con multas que van de los 300 a los 6.000 euros, pide la máxima pena para la familia Franco. Así lo solicitará al conselleiro de Cultura «debido a que existe o agravante do contumaz e reiterado desprezo ás resolucións das Administracións públicas xa desde o inicio mesmo da declaración BIC do pazo e na posterior obriga de facilitar as visitas públicas». Justifica esta medida por la «continuidade e persistencia na conduta infractora e reincidencia polo que debería ser motivo para unha sanción importante con estes agravantes». El primer expediente abierto lo cerró la Xunta sin imponer sanciones. El segundo se abrió después de que deshabilitara el teléfono de citas y no contestaran a los correros.