La madre de Diana Quer y su hija pequeña vuelven a A Pobra de vacaciones

j. c.

La madre de Diana Quer, Diana López-Pinel, y su hija pequeña regresaron a A Pobra do Caramiñal, la localidad en la que desapareció la joven madrileña el pasado 22 de agosto. El objetivo de la visita, según parece, es disfrutar de unos días de descanso las dos juntas, sobre todo tras el percance que tuvieron la semana pasada.

La madre, según apuntan en su entorno, quiere hacer todo lo posible para que la salud de su hija pequeña mejore, ya que el ausencia de su hermana le ha causado un gran desgaste durante estos siete meses y medio. La progenitora, por su parte, ya reconoció el mes pasado, en una entrevista concedida a La Voz, que A Pobra es un sitio al que le tiene «muchísimo cariño». «En cierto modo, cuando voy me une a Diana aunque no esté. Por eso sí me siento con fuerzas de volver», añadía.