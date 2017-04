«Las luchas internas de partidos no nos interesan, por eso nos desvinculamos de En Marea»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Abogada residente en A Coruña, desde hace dos meses comparte con Néstor Vázquez, de Vigo, la portavocía de Equo Galicia, pero ya antes participó de forma activa en el proceso de formación de En Marea, primero con la presencia de militantes y simpatizantes en las municipales y después prestando apoyo a En Marea en las autonómicas. Sin embargo, en la asamblea celebrada en febrero, los miembros en Galicia del partido ecologista acordaron desvincularse de En Marea, como anunciaron hace unos días.

-¿Qué les llevó a romper con En Marea?

-Fueron diferentes hechos y momentos; quizás todo empezó con el plenario de diciembre; nosotros participamos con enmiendas a los documentos a nivel individual, pero cuando se celebró la asamblea nos pareció que había información que no estaba llegando a la gente. Lo dejamos pasar, pero luego nos llamó la atención que en las primarias se animase a construir una lista única. Eran indicios que veías, yo que soy abogada, es como cuando estás estudiando un caso jurídico y ves que las cosas no son como te las presentan. A nosotros nos interesa trabajar con los colectivos sociales y ayudar a la gente, y no tanto la lucha de intereses internos, no es acorde con nuestros principios, que son tres: transparencia, radicalidad democrática y horizontalidad. En febrero fue nuestra asamblea extraordinaria y nos pareció que debíamos desvincularnos de decisiones que estaban en contra de nuestro ideario.

-¿Qué opinan de la nueva coordinadora y de que sea Villares el portavoz?

-No nos metemos en lo de Villares ni en la composición de la coordinadora, es solo que no nos interesa estar ahí, no queremos que todo eso se vincule con Equo.

-Y eso que hasta entonces la colaboración había sido estrecha...

-Sí, tenemos representantes en las mareas de Santiago, A Coruña y Ourense, aunque a nivel individual. Yo participé en la creación del partido el año pasado y en julio se aprobó que la gente entrase a título individual, eso fue lo que votamos y yo voté a favor. Luego, en las primarias para el Parlamento de Galicia también intervine dentro de Onda Verde y salieron los que optaron a las listas y nosotros les dimos apoyo porque entonces nos parecía que era el partido más aglutinador y progresista que se presentaba.

-¿Qué camino pretende emprender Equo a partir de ahora? ¿Se presentarán en solitario a las elecciones en Galicia?

-Nuestra idea es ir paso a paso y trabajando para que la alternativa que ofrecemos sea un éxito. No nos interesan las luchas internas de partidos; las respetamos pero no las compartimos. Galicia está en una posición inmejorable para un cambio ecológico sostenible y ese es nuestro proyecto.

-¿Qué tiene de particular Galicia?

-Tiene un rural vivo y muy activo, con un sector agrícola y marinero muy interesante, es la comunidad con mejores circunstancias para poner en marcha ese modelo alternativo.

-¿Cuentan con una base social que los apoya en la comunidad?

-Tenemos militantes de base que son los que aportan económicamente con sus cuotas y simpatizantes que pueden participar de pleno derecho. En total seremos cerca de doscientas personas las que estamos comprometidas en Galicia.

La coordinadora de En Marea no se cree desautorizada, pese a las críticas

Las críticas que hicieron públicas en los últimos días destacados representantes de En Marea a la coordinadora resultante de las elecciones de la semana pasada no han sido determinantes para que Villares y el grupo de diez personas que lo acompañan en la dirección del partido se sientan desautorizados. Así lo subrayaron ayer el portavoz, Luís Villares, y las dos viceportavoces, Ana Seijas y Victoria Esteban, quienes subrayaron que el suyo «non é o proxecto político dunha parte senón da totalidade de En Marea».

La coordinadora dio a conocer los acuerdos que se adoptaron en la primera de sus reuniones, tanto en el campo de las áreas de trabajo como de la estructura territorial del partido, con el fin de mejorar la comunicación con las mareas locales. Entre los asuntos que se abordaron destaca la necesidad de aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con al carta financiera, para que los parlamentarios que provienen de otros partidos sepan qué cantidad económica tienen que aportar a En Marea, un conflicto con los siete diputados de Podemos hasta ahora no resuelto.