Investigan por homicidio imprudente al conductor que arrolló al ciclista

La Guardia Civil de Pontevedra da por terminado el informe del atropello mortal de un ciclista ocurrido el domingo en el municipio pontevedrés de Poio. La maniobra que realizó el conductor de 82 años y que acabó costando la vida a Jorge Vázquez Valcárcel, de 36 años, se considera determinante, por lo que el hombre será investigado como autor de un homicidio imprudente. Fuentes de la Guardia Civil también proponen una revisión extraordinaria para el psicotécnico dada su avanzada edad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 8,4 de la PO-308 a la altura de Covelo, en Samieira. El ciclista, que circulaba con un compañero, fue alcanzado por el vehículo al realizar este un cambio de sentido. Previamente, el conductor de 82 años había adelantado a las dos bicicletas.

Practicada la autopsia, el cuerpo de la víctima llegó este lunes por la tarde al tanatorio de San Mauro, donde fue velado por su familia, compañeros de pelotón y de su peña, Ponte a Roda, y amigos. El funeral tendrá lugar esta mañana en la iglesia del Divino Salvador de Lérez. Su peña quiso agradecer en Facebook las numerosas muestras de apoyo recibidas «en estos momentos tan duros». Un lazo negro hecho con una cadena de bicicleta era la imagen que aparecía ayer en el portal.

Pedaladas, uno de los colectivos que lleva años reclamando mayor seguridad en la PO-308, trabaja para llevar una bicicleta blanca a la salida de la 4 Picos, una prueba de resistencia que se celebra el 20 de abril y en la que iba a participar Jorge Vázquez.

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, lamentó la muerte del ciclista y afirmó que las medidas de calmado de tráfico son fundamentales para reducir los accidentes y minimizar el impacto de los que se producen. No obstante, expuso que la competencia sobre la PO-308, un vial con alta densidad de tráfico, es de la Xunta. Desde la Consellería de Infraestruturas se hizo hincapié en que la causa del fatal accidente parece estar en una maniobra inadecuada del conductor y no en las condiciones de la vía. Incidió en que en la PO-308 hay proyectadas sendas peatonales, una en el tramo del suceso (Covelo-Raxó), pero admitió que son la solución para garantizar la seguridad vial de los vecinos y no de los ciclistas deportivos.