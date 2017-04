«Hay que concienciar a los conductores, pero también a los ciclistas»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

c. ponce

Alas 19.00 horas del pasado domingo, Aser Estévez, ciclista del Cortizo Anova, fue atropellado por un vehículo en la carretera PO-354 a la altura de la parroquia de A Gándara, en A Guarda. «Venía de entrenarme, llevaba ya 200 kilómetros y estaba cerca de casa. Un coche, que debía de tener un poco de prisa, intentó adelantarme sin respetar el metro y medio de separación. Venían coches de frente y cuando vio que no me podía sobrepasar, me arrolló con el espejo», relata Estévez.

A pesar de que la bicicleta quedó destrozada, el corredor no sufrió graves daños. Muchos golpes y contusiones, pero ninguna fractura. Recuerda que la carretera que une O Rosal y A Guarda carece de arcén y que circulaba pegado a la acera. Cuando el conductor vio a Aser en el suelo, lo auxilió inmediatamente y lo llevó al centro médico de A Guarda.

Aser cree que la forma de detener los atropellos a ciclistas es «concienciar a la gente, pero no solo a los conductores, sino también a los que van encima de la bici. Aunque no es mi caso, a veces los ciclistas piensan que van ellos solos por la carretera».

Aser hace un llamamiento a que las autoridades realicen una campaña de concienciación, ya que considera que no están haciendo todo lo posible para evitar casos como el suyo. «Y también a mejorar las carreteras, porque muchas de ellas están en muy mal estado», asegura el ciclista, que recuerda cómo en el momento en el que fue atropellado estaba intentando esquivar un bache que había en la calzada