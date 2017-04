Alerta sobre peleas de perros tras la aparición de uno herido

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

No hay confirmación oficial, pero por las heridas que presenta el animal podría haber sido usado para peleas de perros. Es la tesis de la veterinaria y la presidenta de la protectora Os Palleiros de Pontevedra, que el domingo por la tarde se hizo cargo de un staffordshire con graves lesiones. Tras dar aviso a la Policía Local y al Seprona, ambos cuerpos han abierto una investigación para tratar de dar con el dueño del can, que no lleva microchip.

Las cámaras de seguridad del recinto ubicado en la parroquia de Campañó captaron una furgoneta que estacionó en la entrada del refugio. Alguien se bajó del vehículo y, aprovechando que la puerta de la protectora estaba abierta, entró y dejó al animal, afirmando que se lo había encontrado y que tenía prisa.

Ana Belén Cadavid fue la veterinaria que atendió al perro. «Por la raza, la manera de dejarlo y las heridas, yo diría que se usó para peleas, no sabemos la edad exacta, pero parece un perro joven», comentó ayer a La Voz. El animal se recupera en la protectora de las graves lesiones. Entre otras, mordeduras en dos patas, la lengua desgarrada y falta de varios dientes, además de una infección. «La mayor preocupación es la infección, porque vomitó sangre con parásitos vivos y todavía no puede comer», explicó Cadavid. La presidenta de Os Palleiros, Gloria Cubas, adelantó que cuando esté listo el informe veterinario presentarán una denuncia en el Seprona. «Es increíble que hoy en día sigan pasando estas cosas», lamentó.