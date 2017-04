Mudanza al epicentro de la seguridad

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Galicia se acostará el lunes 17 de abril con cierto cansancio acumulado tras el ajetreo de la Semana Santa, y se levantará el martes 18 con las primeras luces sin mayor novedad, otro día en la oficina. A esas horas, en A Estrada, una legión de operarios y un buen puñado de técnicos cualificados en las más variopintas disciplinas empezarán a descruzar los dedos después de certificar que nada extraño haya sucedido en la nueva central de emergencias del 112, el sancta sanctorum de las fatalidades gallegas: una quemadura doméstica en Viveiro, un accidente con dos heridos leves en Santa Comba, un atrapado en un ascensor de A Coruña... Lo normal en una madrugada de martes.

La mudanza física y tecnológica que se va a producir esa noche del servicio de asistencia desde su actual ubicación en San Marcos (Santiago) al nuevo Centro Integral de Atención de Emerxencias de A Estrada es un reto mayúsculo con un sencillo objetivo: que ni un solo gallego perciba una deficiencia del servicio por menor que sea su demanda, algo que cuando está la informática por el medio «nadie puede garantizar al cien por ciento». Así lo cree Juan José Muñoz, gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), que se ha echado sobre sus espaldas buena parte de la responsabilidad técnica del éxito o del fracaso de la compleja mudanza. En todo caso, a la mala suerte también se la puede arrinconar para que no sea protagonista en la fiesta. «Tenemos plan B, plan C y lo que haga falta», afirma con rotundidad Muñoz, y hasta está prevista la suspensión de la operación, que a día de hoy ya solo está pendiente de que no anuncien un temporal que pueda complicar la noche o las comunicaciones. «Si es así, se aplazaría, porque la seguridad es lo primero», garantizan desde la Vicepresidencia de Alfonso Rueda, responsable político último.

La fecha casi perfecta

La fecha y la hora del traspaso de poderes entre Santiago y A Estrada no fueron decisiones caprichosas. Aunque los accidentes y las incidencias no entienden de horarios y carecen de memoria, sí existen ventanas de menor actividad que, entre otras cuestiones, permiten organizar con cierta aproximación la carga de trabajo diaria. La Semana Santa y las jornadas previas, caigan en marzo o en abril, suelen ser muy intensas, y las inmediatamente posteriores, mucho más tranquilas. Las noches son distintas. Salvo los fines de semana o las vísperas de festivos no existen grandes aglomeraciones ni movimientos masivos y el riesgo antrópico -generado por el hombre- desciende. Y de todas, la del martes es la más tranquila. ¿Por qué? «No tiene una explicación», afirma Juan José Muñoz, que es consciente de que cualquier estadística pasada no los libera de atender una alerta de cierto calado. Galicia no está blindada contra otro Prestige o un accidente ferroviario, pero el gafe se antoja más improbable si la transferencia de las emergencias se produce a una hora en la que no circulan los trenes ni hay un temporal en la costa.

La operación es algo más que un simple desvío telefónico. El 112 va estrenar también un nuevo soporte informático, una plataforma tecnológica de cierta complejidad en la que los trabajadores se han estado formando en los últimos meses, de ahí que la Xunta tampoco quisiera dilatar el estreno con respecto a los cursos recibidos.

Una sede alternativa

¿Y si todo falla? También está previsto. Por si acaso, en Santiago se quedará el tiempo que haga falta un equipo operando por el sistema antiguo, hasta que todo fluya correctamente en A Estrada. Además, el 112 ha conseguido que una parte de las actuales instalaciones de San Marcos permanezcan listas indefinidamente para reiniciar la actividad si fuera necesario. «Quedará una sala de respaldo sin personal asignado pero preparada, porque el nuevo centro de emergencias no está exento de ser víctima de una emergencia», señala el previsor gerente de Axega.

El tiempo y la eficacia en la atención de las alertas dictarán sentencia, pero en la Xunta están tan convencidos de que la centralización en A Estrada de todos los servicios es una apuesta correcta que ya hay planes para ampliar la familia del 112. A finales de año los acompañarán los operadores del 061, también en Santiago, y cuando así sea ya trabajarán en el nuevo centro 350 personas. Pero habrá más, porque la Guardia Civil y la Policía Nacional también tendrán allí sus centrales telefónicas (062 y 091) y se explora el traslado de otros servicios de atención de emergencias.

Los trabajadores presionan para que se compense la «deslocalización»

El traslado del 112 y de los otros servicios que se quieren centralizar en A Estrada está generando complejos retos técnicos, pero también laborales. Desde que se anunció la mudanza, el comité de empresa trató de encajar el conflicto en el debate público. Ahora plantean una huelga indefinida a partir del lunes 15 «ata que teñan a ben recibirnos», con el objetivo de tratar los efectos económicos que tendrá la «deslocalización» para los empleados del 112 (un 14 % del sueldo, calculan). Al tratarse de un centro de emergencias, los servicios mínimos suelen fijarse en el cien por ciento y, aunque todas las llamadas se acabarán atendiendo, es posible que el tiempo de respuesta sea «máis alto», según adelantó la representante sindical de la CIG Isabel Moares.