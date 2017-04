Una aplicación para no loquear con el WhatsApp

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El teléfono no deja de pitar. No puede atenderlo. Sigue pitando. Una vez tras otra, un wasap tras otro. Es el grupo del colegio. O el familiar. Los demás están silenciados. Por fin tiene un momento. Mira el móvil. Es el grupo de padres. Cien mensajes. Imposible repasarlos todos. Ojalá no haya nada importante. Seguro que no. Uf, hay que hacer algo.

En ese «hay que hacer algo» pensaron cuatro emprendedores catalanes que desarrollaron una aplicación móvil que permite organizar los grupos de mensajería de padres. La mayoría de estos chats se crean con el fin de que padres de niños de un mismo curso estén en contacto para estar al tanto de cuestiones como los deberes, los exámenes, las actividades extraescolares, las fiestas de cumpleaños o el regalo de fin de curso del profesor. El problema es que a esos temas importantes se acaban sumando cientos de comentarios de interés menor, y cientos de fotografías o vídeos.

La aplicación desarrollada en Cataluña, llamada Qids, se marcó el objetivo de acabar con esa confusión y discriminar entre la información importante y la que no lo es. Lo ha hecho creando tres campos distintos a los que van, respectivamente, la información importante, los chats y las fotos. De esta manera, cuando el tiempo escasea no pasan desapercibidos los avisos importantes.

La herramienta, gratuita, permite identificar a cada padre con su hijo y saber quién es quién, además de configurar las notificaciones que se quieren recibir y las que no y a qué horas.

Lo que todavía no hacen las aplicaciones móviles es detectar y evitar los insultos y las críticas, de modo que esa responsabilidad sigue recayendo sobre los usuarios. Aunque mecanismos como esta app sí permiten esquivar a las personas que utilizan las redes de mensajería para lanzar mensajes críticos o insultantes sin tener que abandonar el grupo: para ello solo hay que evitar los chats y consultar solo la información importante.