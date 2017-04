La Xunta exige respeto para los docentes y que los progenitores «non sexan axitadores»

non sexan axitadores

se non os hai na casa

j. C.

El presidente de la Xunta se pronunció como tal, «aínda non como pai», en la polémica sobre las intervenciones parentales en la relación con sus profesores, y lo hizo para pedir «respecto» para la comunidad educativa en todos los formatos, «tamén nas redes sociais». Núñez Feijoo entiende que los padres y las madres deben de ser «os primeiros educadores» y ve difícil que un niño tenga buenos valores «se non os hai na casa». En consecuencia, también cree que si los progenitores no respetan a los docentes «é imposible que o fillo o faga».

El responsable último de la educación en Galicia considera que cada familia debe ser libre para decidir si quiere participar o no en los grupos de WhatsApp impulsados en el entorno educativo de sus hijos, pero nunca utilizar una red social para «descualificar» a un profesor. También hizo mención a las situaciones que se dan en las competiciones escolares y otras prácticas sociales: «Os pais non poden converterse en axitadores, porque é incompatible coa corrección e a mesura».