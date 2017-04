«Es ridículo que seamos los malos de la historia; los niños no mienten»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

José Antonio C. y su esposa Lidia D., residentes en la parroquia de Coruxo, en Vigo, han saltado a la palestra nacional en apenas dos días. La razón es que la mujer fue juzgada el martes por presuntas calumnias vertidas en el grupo de WhatsApp de los padres de alumnos contra la profesora de quinto curso de infantil de su hijo, a la que acusó de zarandearlo, burlarse de él y comerle su bocadillo. En el juicio, ella recalcó: «Me lo dijo mi hijo y solo quería preguntar si esto también le ocurría a más padres y sin ánimo de ofender. Creí a mi hijo y no es grave comentarlo. Me disculpé a las dos semanas y pedí perdón de viva voz». El caso quedó visto para sentencia. Se enfrenta a una multa de 1.090 euros.

-¿Cómo están afrontando la repercusión del juicio?

-Mal. Se puede ver en los periódicos, los comentarios que hacen respecto a esto. Lo que nos preocupa es saber el resultado del juicio, estamos a la espera de la sentencia, a ver cómo queda todo.

-¿Se esperaban esto?

-No creíamos que iba a haber este revuelo. Fue un comentario por WhatsApp sin saber que iba a pasar lo que ha pasado. Si mi mujer lo llega a saber, no lo hubiese enviado. Solo era la preocupación de una madre por su hijo. De esto, hicieron un globo.

-¿Cómo lo lleva su esposa?

-Ella lo está pasando mal porque acaba de dar a luz, tiene un crío pequeño recién nacido y le está afectando al dar leche. No hacía falta que se llegase a juicio.

-La profesora dice que fue a juicio porque no pidió perdón en el grupo de WhatsApp ni desmintió el contenido del mensaje, solo que se había equivocado al mandarlo a ese foro.

-Ella pidió perdón a la directora y a la profesora pero la pusieron entre la espada y la pared. Es ridículo que seamos los malos de esta historia. Nosotros no fuimos los que presentamos ninguna denuncia. Solo fue una madre que dijo que su hijo tuvo problemas.

-¿Notaban que su hijo tenía algún problema en el colegio?

-Mi hijo se venía quejando de esto. Los niños no mienten, se le notaba la cara de miedo. No sabemos qué pasaba, teníamos un sentimiento de preocupación. Es que no tenía ni que haber habido juicio por esto.

-¿Han recibido muestras de solidaridad de sus vecinos u otros padres del colegio?

-Nadie nos apoya, no hay apoyo. En muchos sitios aparecen comentarios que opinan como si fuera nuestra culpa. No hicimos nada, no llamamos a la directora ni provocamos ningún enfrentamiento. El comentario por WhatsApp es lo único malo. Si pudiese volver al pasado, lo borraría.

-¿Es peligroso hacer comentarios en el grupo de padres?

-Se trató de un comentario privado de familia en el chat de los padres. Hubo una filtración de un padre que, por lo visto, quiso ganar puntos con la directora y se lo fue a enseñar para ponérselo en su conocimiento.

-¿Cree que están sufriendo un linchamiento público?

-No es que nos estén linchando, pero es injusto lo que están haciendo.

-¿Cómo ha reaccionado su hijo? ¿Sabe lo que está pasando?

-Nos hace muchas preguntas, intentamos hacerle ver que no pasa nada, que no se preocupe, pero ve a su madre llorando a todas horas. Yo mismo evito llevar personalmente a mi hijo a la escuela por si reacciono mal al oír algún comentario y me encrespo. No quiero tener más problemas.

-El fiscal pide que paguen 1.090 euros de multa por calumnias o 545 por injurias. ¿Tienen dinero?

-Ni ella ni yo trabajamos, vivimos con mis suegros, gracias a ellos tenemos agua y comida.