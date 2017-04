Los sindicatos piden más control y no restricciones en las renuncias de interinos

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

«O funcionamento das listas de interinos é a envexa de España, non o cuestionamos, pero hai unha serie de disfuncións que hai que mellorar». Lo dice Julio Díaz, representante del sindicato ANPE, que habla no solo de las medidas que ha propuesto la Xunta para restringir las causas por las que se puede renunciar a una plaza sin ser penalizado, pero también de la actuación de la propia Administración, que debe «axilizar o máximo posible as substitucións» haciendo llamamientos a diario y no dos días a la semana.

La de ANPE es una de las reacciones a las propuestas de Educación en la comisión de seguimiento del acuerdo de interinos. Los sindicatos han rechazado, sobre todo, la pretensión de eliminar el estudio de idiomas como causa para pedir una licencia por ampliación de estudios, sobre todo porque la Administración exige cierto nivel de idiomas y después «non dá facilidades». Lo explica Verísimo Pazos, de CC. OO., que coincide con el resto de sus compañeros en que la solución en este caso no pasa por eliminar estudios susceptibles de permitir renuncias, sino por hacer un seguimiento de que se están completando los estudios.

Cristina Rúa, de CSIF, pone el acento en la propuesta de ceñirse solo a contratos temporales para renunciar. Igual que Paula Carreiro, de UGT, lamenta que se esté «xeralizando por un colectivo moi pequeno» (el que usa la picaresca) que muchas veces influye poco en el movimiento de listas.