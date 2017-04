Antón Sánchez: «O resultado do domingo non reflicte a pluralidade do espazo de En Marea»

O resultado do domingo non reflicte a pluralidade do espazo de En Marea

O voceiro de Anova e deputado de En Marea sostén que as discrepancias políticas non teñen por que enturbar a súa «excelente» relación con Villares

Anova semellaba nun segundo plano porque os seus dirixentes se concentraron na creación de En Marea, pero estes últimos días recobrou protagonismo pola renovación dos seus cargos e porque a nova dirección, con Antón Sánchez como voceiro, non está de acordo coa composición da nova coordinadora de En Marea, o que enfronta ao voceiro parlamentario, Luís Villares, co seu vicevoceiro, Antón Sánchez.

-Que provocou esa carta á militancia contra o acordo ao que chegou o domingo En Marea?

-Temos unha traxectoria de cinco anos apostando pola integración de forzas. Nese tempo diagnosticamos que a única maneira de facerlles fronte ás políticas que agriden a unha maioría social, nun sistema capitaneado por Feijoo e Rajoy, era integrando a diversidade e a pluralidade, e non estamos de todo satisfeitos con ese resultado porque pensamos que non reflicte a pluralidade dese espazo. Pero tamén diciamos que imos seguir traballando en En Marea para que sexa unha organización rupturista que combate non só desde as institucións, senón tamén na sociedade.

-Non debería ser o que os inscritos queiran en vez do que Anova queira?

-Aceptamos o marco de xogo, pero vamos a dar o debate político apostando polo que cremos que somos, porque unha transformación só dentro das institucións non é posible, temos que impugnar o marco actual. Os grandes avances sociais viñeron de aí, non das institucións, viñeron pola pelexa na rúa, aínda que o noso papel sexa trasladalo ás institucións. Chámannos utópicos, pero os utópicos son os que pensan que con estas leis e con este sistema se poden cambiar as cousas.

-Por que non están de acordo coa nova coordinadora de En Marea?

-Traballamos arreo para que En Marea sexa ese movemento no que estea integrada a pluralidade que hai na sociedade e temos que unirnos en base ao debate político, que non é orgánico nin xurídico.

-Non me respondeu. É a presenza de dous membros de Cerna o que molesta en Anova?

-Eu falo de políticas, non falo de persoas, e o que queriamos dicir xa está na carta aos militantes.

-Isto afecta á súa relación persoal con Luís Villares?

-Teño unha excelente relación con el, pero unha relación boa baséase tamén en que nos digamos as cousas e discrepemos con lealdade.

-Cal será a súa encomenda como voceiro de Anova?

-Houbo unha renovación dos cargos, entrou xente nova e eu teño o propósito de seguir dialogando coas persoas coas que ás veces non concordamos no estratéxico. Nós fixemos unha aposta para que En Marea fose algo máis que unha coalición de partidos e temos que darlle canles de comunicación a quen non pertence á organización e protagonismo ás mareas municipais.

-Hai quen non o ve así dentro de Anova?

-Hai xente con posturas políticas máis clásicas.

-Cal é agora o proxecto para os vindeiros anos?

-Houbo unha imposibilidade para constituír unha organización que chegase a todos os lados, as eleccións municipais foron moi complexas, pero Anova, desde xuño do 2014, aposta polas mareas municipais, e con humildade contribuímos a que se dese ese golpe nas municipais do 2015 e logo acadamos 400.000 votos nas xerais e fomos a segunda forza en Galicia, un indicativo de que cando se aposta pola unidade, a cidadanía responde. Sempre que fixemos algo coherente poñendo por diante os problemas da xente nos premiaron e, se deixamos de facelo, pasarannos factura. Nós somos simples ferramentas, a forza tena a maioría social. Foron anos moi duros con moitos procesos electorais e Anova non tivo tempo de consolidarse, ese é o traballo que nos queda por diante.

-Falou do éxito nas municipais, pero non pensa que os alcaldes das mareas están decepcionando?

-Ninguén pensaba que fose fácil, pero están cumprindo cos principios que pregoaban, facendo fronte a un bloque que é difícil de mover. O importante é a cohesión coa cidadanía e a participación da xente, e quedan dous anos para facer balance.

-Segue a pensar que Villares repetirá como candidato nas autonómicas?

-Se todo vai ben debería selo, pero a estas alturas... Agora hai que pensar nas ferramentas para a rebelión cívica.