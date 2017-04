Y al final del pleno en Ferrol, todos «¡a la bañera!»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La crispación está domiciliada en la plaza de Armas, sin número, Ferrol. Se aloja allí prácticamente desde el inicio del mandato. Pero el enfrentamiento, primero soterrado dentro del bipartito que formaron Ferrol en Común (FeC) -la marca de las mareas en la ciudad naval- y el PSOE, y que emergió después con la ruptura del pacto de gobierno, está en plena eclosión más de medio año después. Los que estaban llamados a ser socios «naturales» se arrojan desde hace meses dardos cada vez más afilados. Pero ayer en un pleno en el que se aprobó el inicio de la depuración de la ría de Ferrol el alcalde, Jorge Suárez, y su exsocia de gobierno, Beatriz Sestayo, ajustaron al máximo la rueda del ventilador para saldar cuentas del pasado aún presentes. Y añadiendo, de paso, nuevos hits a la lista de grandes éxitos ferrolanos.

«En canto ao PSOE, o único que podo dicir é que non teñen vergoña nin dignidade», empezaba la trifulca Suárez después de que Sestayo criticase un convenio que, dijo, es una «farsa» y acusando a Suárez de «vender» Ferrol al defender el mismo acuerdo del PP y actuar como sucesor del exalcalde José Manuel Rey. Suárez desveló que los socialistas querían formar una empresa mixta para el contrato eléctrico, para el que incluso tenían ya nombre. La portavoz socialista replicaba encendida: «A súa covardía señor Suárez lévao á mesquindade máis absoluta» y a la «mentira» y lo culpó de «estar traizoando o que a propia Esquerda Unida defendía». Ante la sonrisa irónica del alcalde al decir Sestayo que si no fuese por el PSOE se hubiese adjudicado un contrato que aquel tildaba «na oposición de pelotazo eléctrico», llegó la frase del día: «Ríase, e de paso váiase tomar unha copa á bañeira», espetó la portavoz socialista en alusión a la polémica foto del regidor en el baño de la Alcaldía fumando junto a otro edil. El enfrentamiento siguió después de un pleno, que Suárez cerró con un «¡a la bañera!». Por el pasillo, Sestayo y el portavoz de FeC, Álvaro Montes, continuaron un choque que viene gestándose desde hace tiempo.

11 de octubre del 2016

«El que parece que va en globo es él». A finales de septiembre del 2016 el bipartito saltaba por los aires, tras más de una quincena de desencuentros en el año y medio precedente. Suárez quiso retirar competencias a tres de los cinco concejales socialistas. Y el PSOE local decidió tras esta afrenta salir del gobierno. Dos de las edilas, a las que los de Sestayo consideran tránsfugas, se quedaron dentro como no adscritas. Días después Suárez dijo que el gobierno era más estable desde la ruptura, como «un globo cando solta lastre». Esta «frivolidad» le valió la respuesta de Sestayo: «El que parece que va en globo todo el día es él».

7 de noviembre del 2016

«Isto non é un bar». La presencia de las dos concejalas no adscritas en todas las comisiones fue interpretada por la socialista como un «premio», algo «vergonzoso, denigrante e indigno para un alcalde», al que reprendió con otra fase para la historia política ferrolana: «Esto non é un bar. É unha institución, non un chiste».

25 de noviembre del 2016

«En Calabria ou en Sicilia hai métodos parecidos». La víspera la portavoz socialista había logrado que prosperase en pleno una enmienda para retirarle la dedicación exclusiva a la concejala de Urbanismo, edila no adscrita que se quedó en el gobierno. El alcalde equiparó entonces el comportamiento de Sestayo con la serie Narcos y, veladamente, con la mafia: «En Calabria ou en Sicilia hai métodos de actuar parecidos cando se intenta machacar a unha persoa».

18 de enero del 2017

«Jorge Suárez es el alcalde de la nada». En una entrevista tras su reelección como secretaria del PSOE local, Sestayo aseguró: «Jorge Suárez es el alcalde de la nada: no hace nada, no dice nada y no tiene la culpa de nada».

21 de marzo del 2017

«Fala de tiburóns e compórtase como sardiña». Sestayo acusó a Suárez de que «vai falando de tiburóns e comportándose como sardiña», en alusión al socio privado de la empresa de aguas ferrolana (Emafesa), al que el alcalde se refirió en ocasiones como «tiburóns».