La familia del militar coruñés fallecido en el accidente de helicóptero en Canarias busca «la verdad»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La familia del capitán Daniel Pena Valiño, que falleció junto a otros tres compañeros en un accidente de helicóptero en Canarias en marzo del 2014, ha reclamado este martes «saber la verdad» sobre lo ocurrido y para eso espera una investigación independiente.

El 19 de marzo de 2014 la aeronave se estrelló contra el mar, en un siniestro que costó la vida de cuatro personas cuyas familias todavía esperan que se esclarezca lo ocurrido, al menos para «minimizar un dolor que durará toda la vida».

Es lo que ha explicado a Efe Fernando Pena, padre de Daniel Pena Valiño, y ha contado que en su casa están «muy insatisfechos» con la evolución del caso, bajo jurisdicción militar.

«Todavía no hay ninguna resolución ni se ha investigado lo que se debe investigar. Las diligencias son insuficientes y casi todas han sido solicitadas por nuestros abogados, el juez militar ha hecho muy poquito», ha ahondado Fernando Pena.

Las conclusiones de momento se basan en un informe de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM) -adscrita al Ejército del Aire- «que ya lo han leído técnicos y no hay por dónde cogerlo», bajo su criterio.

«No hay ninguna prueba, solo hipótesis. Lo más lamentable de todo, que el helicóptero no llevaba caja negra, es increíble, y muchos aspectos técnicos y humanos no se pueden determinar. Con las hipótesis, como en el noventa por ciento de los casos, achacan todo al factor humano», ha recriminado el padre del capitán Pena Valiño.

Lo que busca su familia es «saber la verdad» y «que se nombre, por este juez, un peritaje independiente», que no sea ni del Ministerio de Defensa ni de las familias, como ocurre en otros casos, pues ha recordado que en el reciente accidente ferroviario de O Porriño (Pontevedra), «la primera diligencia fue pedir una comisión de investigación independiente».

De momento existen, según Fernando Pena, «muchísimas vías de investigación que no se han tocado» y por ello cree que no se habla de ellas «porque no interesa».

Destaca, entre todas, el hecho de que «el helicóptero se partió en dos partes, que aparecieron separadas 225 metros en el fondo del mar».

«La cola del helicóptero, con motor de cola y transmisión quedó allí, solo recuperaron la cabina. Es una pieza primordial para analizar y ver las causas del accidente. No se ha explicado por qué esas dos piezas están separadas», ha continuado en sus declaraciones a Efe, y ha apuntado que una probable explicación es que hubo una explosión en el aire.

Ha lamentado asimismo «la falta de sensibilidad» del Ministerio de Defensa y «de los mandos del Ejército del Aire», pues ha subrayado que la familia no tiene nada contra ellos, «solo se busca la verdad sobre lo ocurrido».

En ese sentido, ha afirmado que desde el día anterior al funeral las familias sabían que «faltaban dos cuerpos» en los cuatro ataúdes de los fallecidos, pero eso «se mantuvo oculto a la opinión pública y a los compañeros».

Fue decisión del mando de Canarias, el general Javier Salto, recién nombrado Jefe del Estado Mayor del Aire, y hace pocos días cuando las familias lo comentaron con los compañeros de sus hijos «se quedaron perplejos».

Entonces las familias eran conocedoras de que no se habían recuperado todos los restos y, con el inmenso dolor de entonces, lo aceptaron, pero Fernando Pena reconoce que «si fuera hoy, quizá se habría tomado otra decisión».