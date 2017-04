Caballero anuncia medidas de presión desde la FEMP contra Hacienda para que permita a los concellos gastar su superávit

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, anunció ayer desde la Diputación de A Coruña medidas de presión para que el Ministerio de Hacienda permita a los ayuntamientos gastar su propio superávit, que tasó en 7.000 millones de euros, el 0,66 % del PIB estatal. «España cumplió los requisitos de déficit con Europa gracias a las corporaciones locales, nos lo deben a nosotros», explicó el regidor vigués. «Se acabaron los tiempos en que los ayuntamientos se están quietos cuando no se nos hace caso, plantearemos con contundencia este petición desde la junta extraordinaria de la FEMP porque lo que conocemos en este momento de los Presupuestos es que no se da satisfacción a nuestro requerimiento», apostilló Caballero. «Somos un modelo de gestión, somos buenos pagadores y hemos cumplido los objetivos que se nos han marcado», indicó en una rueda de prensa acompañado por el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, quien explicó por su parte que solo en la provincia coruñesa «hai un remanente de 200 millóns de euros que non nos deixan utilizar. Son cartos que están ociosos e á espera dunha autorización do Goberno de España».

Permiso para contratar

Paralelamente, la FEMP también ha dicho basta a la imposibilidad de contratar por parte de los Ayuntamientos, lo que supone un importante lastre en la atención directa al ciudadano. Según Abel Caballero son ya 96.000 empleados públicos jubilados «que no se han repuesto». Reconoció que en este punto el conflicto con el Gobierno es menor. «Aquí estamos muy cerca del acuerdo, pero queremos la reposición del 100 % de esas 96.000 plazas», concluyó.