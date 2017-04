El alto cargo del ADIF se niega a declarar por segunda vez en el caso Alvia

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Andrés Cortabitarte, responsable de la seguridad de la línea Santiago-Ourense cuando se puso en servicio, llegó una hora antes a los juzgados de Santiago para zafarse de los medios y finalmente también se zafó de la declaración. Por segunda vez, el cargo que ha estado imputado tres veces en el caso Alvia prefirió acogerse a su derecho a no declarar mientras la Audiencia Provincial de A Coruña no decida sobre su recurso, algo que puede demorarse varios meses. Su comparecencia ante el juez fue breve, apenas unos minutos para informar de una decisión que las partes y las víctimas esperaban, pero no comparten. «Es un derecho que le asiste, pero utilizarlo es inmoral», aseguró la portavoz de las víctimas, Teresa Gómez-Limón, a la que no dejaron entrar en la sala de vistas. Una decena de víctimas acompañaron a Cortabitarte con carteles de protesta en su rápida salida de los juzgados, donde también rehusó hacer declaraciones.

El abogado del maquinista, Manuel Prieto, calificó de «lamentable» la falta de colaboración del ADIF con la Justicia. «No quieren reconocer que lo hicieron mal, que en esta línea hubo una omisión de medidas de seguridad», dijo. Su negativa a declarar implica que el máximo responsable de la seguridad en Angrois aún no ha explicado las controvertidas decisiones que se tomaron en esta línea, en la que no hubo un análisis integral de riesgos que Bruselas considera preceptivo y se modificó el proyecto para dejar sin protección la curva de Angrois.