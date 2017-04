Feijoo y Caballero, agua y aceite

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Todo conflicto, ya sea militar, político o incluso doméstico, requiere de una causa ocasional y de un chispazo para desencadenarse, y todo apunta a que Alberto Núñez Feijoo y Abel Caballero ya han encontrado su campo de batalla para batirse en el cuerpo a cuerpo dialéctico. Está por ver el coste del último rifirrafe abierto a cuenta del Área Metropolitana de Vigo, pero desde luego nada bueno ni bonito se dijeron en las últimas horas, tras anunciar el regidor su idea de impulsar su propio transporte en la comarca viguesa al margen del proyecto de la Xunta -implantado en todas las grandes ciudades menos en las dos pontevedresas- y al que solo se sumarían, según su criterio, los concellos de la comarca gobernados por partidos de la izquierda.

«Espero que sexa unha broma e que non sexa certo», dijo el presidente de la Xunta antes de iniciar un análisis de la situación que pronto se convirtió en un ataque furibundo al socialista, al que acusó de utilizar Vigo como si fuera un «cortijo». Esa actitud, que literalmente le da «pena e vergoña», no se la merecen a su entender los vecinos, principales damnificados por tener que «pagar máis» por el transporte y entre los que además se incluyó, ya que el presidente está censado en la urbe desde que regresó a Galicia en el 2003. Para Feijoo, Abel Caballero «nin ten palabra nin valentía», una valoración con la que quiso poner de relevancia sus «incumprimentos» para la puesta en marcha del Área Metropolitana, bloqueada en estos momentos y a la espera de una resolución judicial ante la que el socialista no se va a detener.

El alcalde vigués respondió raudo a las declaraciones del presidente, y de alguna forma le dio continuidad al discurso retador al advertir que las tesis del Concello vencerán en el conflicto abierto en los juzgados, pero también en las urnas. «Esto se resuelve en las elecciones. En las municipales vendrá aquí y ya veremos», auguró Caballero.

Según informa Luis Carlos Llera, el regidor abundó además en explicar que, «con gran satisfacción», les iba a ofrecer a una serie de concellos -excluidos los del PP- unos acuerdos bilaterales para bonificar las comunicaciones en autobús, que es el objetivo primero de la puesta en marcha del transporte metropolitano que se ha atascado en Vigo, donde «pronto» estará en funcionamiento la tarjeta que lo permitirá. Y aprovechó para ponerle una «mellada» a Feijoo, «la de reventador del Área Metropolitana».

Al menos aparentemente, los puentes entre el Concello y la Xunta están rotos y por debajo solo circula agua y aceite imposible de mezclar. Si quedaba alguna duda de la profundidad de la crisis, Caballero la disipó: «Quiere que tengamos una entrevista, pero no hay nada de qué hablar, lo único que busca es la foto».