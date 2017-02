Podemos también se rompe en Galicia

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La versión galaica de la formación morada también está dividida. La guerra fratricida entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón obligó a los podemistas gallegos a tomar partido y decantarse por una de las dos candidaturas -aunque hay una tercera, la de los anticapitalistas, que también cuenta con adeptos en Galicia-. En realidad, el roto difícil de remendar de Podemos viene de muy atrás y algunas de las tensiones internas que ya se vivían en la comunidad autónoma proceden de enfrentamientos hasta ahora no reconocidos entre los fieles a Pablo Iglesias y los simpatizantes de las posturas de Errejón. El caso más evidente es el de la inquina nada disimulada que se tienen la secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, de la línea oficialista, y la diputada en el Congreso Ánxela Rodríguez, Pam, errejonista convencida que se enfrentó a Santos para llevar las riendas del partido en la comunidad.

Si algunas adhesiones y otras aversiones eran secretos a voces, la confección de las candidaturas para el congreso Vistalegre II, que se celebrará el próximo fin de semana, obligó a todos ellos a tomar partido o bien a desmarcarse y borrarse de las listas, como pasó con la compostelana Carolina Bescansa, que era firme candidata a seguir en la dirección de la mano de Pablo Iglesias y que, desencantada por la división interna, optó por renunciar a todos sus cargos y dar un significativo paso atrás.

Quien sí sigue con Pablo Iglesias es Carmen Santos, la secretaria xeral de Podemos Galicia. Aunque no va en la lista -«porque eu vou seguir como secretaria xeral e prefiro centrarme nese traballo»-, firmó el documento político Podemos para todos, la opción de Iglesias, y avaló la candidatura. Figura entre sus 62 miembros el médico Xosé García Buitrón, que fue senador en la primera legislatura fallida de Mariano Rajoy y que tuvo también un importante papel en las batallas internas de Podemos Galicia como presidente de la gestora que llevó las riendas del partido antes de las primarias que ganó Carmen Santos. Buitrón figura en el puesto 27, y bastante más abajo, en el 52, aparece otra gallega, Marlene Pérez, miembro del consello cidadán de Galicia y afín a Santos.

Pero si se miden las fuerzas que los dos líderes de Podemos tienen en Galicia, las de Errejón tranquilamente le podrían echar un pulso a Iglesias. Entre sus correligionarios está Ánxela Rodríguez, una de las figuras más representativas y polémicas de Podemos en Galicia. Feminista y activista, no disimuló nunca su adhesión a las tesis de Errejón, ya fuese por su cercanía al número dos o por su enfrentamiento con Carmen Santos. Pam está en el puesto 14 de Recuperar la Ilusión, y en el 40 figura Marcos Cal, diputado de En Marea por Pontevedra en el Parlamento de Galicia y cuyo compromiso político nació en los campamentos del 15M.

Los anticapitalistas

Pero la división en Podemos es más compleja que la guerra interna entre Errejón e Iglesias. Están también los anticapitalistas, la tendencia que lideran el eurodiputado Miguel Urbán y la andaluza Teresa Rodríguez, ideólogos de la corriente Podemos en Movimiento, que también concurre a los órganos ejecutivos que renovarán la dirección de la formación morada. A favor de una mayor autonomía de los territorios, los gallegos que más simpatizan con En Marea optaron por esta tercera vía. En su lista figuran la diputada de En Marea en el Parlamento de Galicia Paula Quinteiro, así como Patricia Grela y Nicolás Legido. Forman parte todos ellos del grupo crítico con Carmen Iglesias; de hecho, Legido fue expulsado en julio de la dirección gallega junto con la ahora diputada Luca Chao y José Manuel Pérez.

Al margen de los listados oficiales de las corrientes mayoritarias, en el proceso hay otras presencias gallegas destacadas. Como Carmela Docampo, de O Barco, que ya figuraba en la candidatura de las elecciones generales y ahora forma parte de las listas de los círculos territoriales. O David Doménech, de la coordinadora de Compostela Aberta, que firmó, junto con Ánxela Rodríguez, el documento político de Errejón. En esos documentos hay otras aportaciones con bandera gallega, como la del economista Antón Novás por una agricultura sostenible o la del estudiante de la USC Iago Piñeiro, que firma el texto de Juventud Morada. También Carolina Bescansa presentó Pensando Vistalegre; fue su última batalla a favor de la concordia.

Carmen Santos lamenta la pérdida «d unha galega relevante en Madrid »

La dimisión de Carolina Bescansa no dejó indiferentes a sus compañeros de Podemos en Galicia. De hecho, la secretaria xeral, Carmen Santos, que tenía una muy buena relación con la ya exsecretaria de acción política, lamentó la pérdida «dunha galega relevante en Madrid». Con todo, Santos dijo entender su posición, que al parecer Bescansa meditaba ya desde hace tiempo, y matizó que la que fue fundadora de Podemos no abandona el barco, sino que no comparte la actual división interna. «Vai seguir traballando como deputada no Congreso», y no se descarta que, una vez resueltas las luchas intestinas, regrese a la primera fila.