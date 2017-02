«Jürgen», «Kurt» y «Leiv» azotan Galicia

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Galicia acaba de sentir los efectos de Kurt, como se ha denominado el Institut für Meteorologie esta borrasca que anoche pasó muy cerca de Galicia dejando rachas de viento de entre 100 y 140 kilómetros por hora y chubascos fuertes, hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas doce horas en algunos puntos de la fachada atlántica, según las previsiones. Kurt ha llegado después de que Jürgen dejara ayer un reguero de incidencias en toda la comunidad y rachas de viento superiores en algunos casos a 130 kilómetros por hora. La racha máxima que se registró fue en Carballeda de Valdeorras (Ourense), de 158,4 kilómetros por hora, mientras que en Cedeira la racha máxima fue de 130,3 kilómetros y en Burela de 131,4 kilómetros. En apenas dos días Galicia está sufriendo los efectos de este tren de borrascas.

Todavía quedan por ver las consecuencias de Leiv, que llegará esta tarde y traerá chubascos y vientos muy fuertes. Se espera que en algunas zonas puedan acumularse 15 litros en apenas una hora. Desde ayer y hasta el domingo al mediodía este episodio de mal tiempo no llegará a su fin. Son las primeras 96 horas seguidas de duro invierno desde que comenzó la estación.

Actividad escolar

Suspenden las actividades escolares en el exterior. La Comisión Escolar de Alertas acordó suspender las actividades en el exterior de los centros educativos a partir de las 15 horas. El resto de la actividad lectiva se mantendrá con normalidad en el interior de los colegios.

Incidencias

Destrozos en los tejados de un colegio en Sober y un instituto en Muxía. Jürguen azotó Galicia durante el día de ayer. Sus efectos dejaron un reguero de incidencias en diversos puntos de la comunidad. Como en Sober, donde los 52 escolares del colegio público no volverán a clase hasta la semana que viene. El viento arrancó la mayor parte de la cubierta metálica que protegía el techo del colegio. Ocurrió antes de que empezasen las clases y con el centro todavía cerrado, por lo que no hubo heridos. Al quedar descubierta la parte interior del tejado, se produjeron filtraciones de agua en dos clases. También en el instituto Ramón Caamaño, de Muxía, el viento arrancó sobre las dos menos cuarto de la tarde varias láminas de aluminio del techo. Había niños en el interior en el momento del suceso, pero no hubo heridos. La directora decidió suspender hoy las clases.

Mientras, en Malpica, un rayo caído sobre las tres de la tarde afectó a bastantes electrodomésticos y ordenadores, además de a farolas del alumbrado público. Los equipos de la lonja de esta localidad también se vieron afectados.

Un árbol cae sobre un coche. Una mujer resultó herida, aunque su estado no revestía mayor gravedad, según indicaron los bomberos de Arzúa, al caer un eucalipto sobre un turismo que circulaba por la N-634 en O Pino. En Arnoia, una mujer resultó herida ayer al chocar contra un árbol tras salirse de la carretera. También, en Monforte, los bomberos tuvieron que retirar un pino de grandes dimensiones en la ronda urbana y cortó el paso de uno de los dos carriles. El suceso provocó importantes retenciones. La mayor parte de los incidentes que se registraron ayer en Galicia están relacionados con árboles caídos.

Aeropuertos

Desvíos y cancelaciones. Mientras el aeropuerto de A Coruña y Santiago funcionaron ayer con cierta normalidad, en el de Peinador se registraron tres desvíos. El vuelo de Iberia que salió de Madrid a las 8.55 horas tuvo que regresar a la capital española al no poder aterrizar. El de Air Nostrum que tenía previsto salir de Bilbao a Vigo fue cancelado y el de Air Europa procedente de Madrid, de las 12.30 horas, fue desviado a Santiago.

Olas de 15 metros

Barcos sin salir. La flota gallega permaneció ayer amarrada. Fue el caso de A Coruña, por ejemplo, lo que provocó el cierre de el Muro. Además, Protección Civil de A Coruña tuvo que pedir a tres bañistas de Riazor que salieran del agua. La boya Vilano-Sisargas registró ayer a las 20.30 horas una altura significante de 11,72 metros, mientras que la ola máxima alcanzó los 17 metros. En la boya de Estaca de Bares se dio una cifra similar, 10,78 metros de altura significante y una ola máxima de 16 metros. En la boya de punta Langosteira, en A Coruña, la ola máxima a esa hora alcanzó los 8,3 metros y en cabo Silleiro, los 16,8 metros. Hoy continúa la alerta roja en el mar.

