Feijoo admite «enganos» en el AVE gallego

El presidente de la Xunta se salió ayer por primera vez en mucho tiempo del guion establecido para valorar el retraso de la llegada del AVE a Galicia. En los últimos meses advirtió, y recientemente constató, que la fecha de finales del 2018 fijada por el equipo de Rajoy estaba comprometida por los once meses de Gobierno en funciones, un período en el que ni siquiera hubo titular en el Ministerio de Fomento por el nombramiento de Ana Pastor como presidenta del Parlamento. A la zamorana afincada entre Madrid y Galicia tuvieron que pitarle los oídos ayer por la mañana, cuando Núñez Feijoo, tras la reunión semanal de su equipo, amplió su reflexión tras la entrevista del martes con Íñigo de la Serna. Para el presidente, la anunciada demora de tres trimestres, hasta finales del 2019, es menor, y por ello pidió que cada uno haga su propia composición de responsabilidades, que él dejó entrever: «O problema é que chove sobre mollado, por iso digo que os galegos non podemos estar satisfeitos coas datas do AVE, porque nos foron enganando desde o 2010 ata agora. No 2010, no 2012, no 2015...», fue contabilizando Feijoo sin preocuparse de distinguir colores políticos en La Moncloa.

Preguntado expresamente por si había motivos para desconfiar también del nuevo ministro como de los equipos de Zapatero y Rajoy, el jefe del Ejecutivo gallego recordó que De la Serna vendrá a Galicia cada 90 días, «e eu serei o primeiro en recordarlle os compromisos», para insistir en no comparar los retrasos anteriores «porque son coñecidos, e non se trata de saber quen dixo unha data máis afastada da realidade», zanjó. Todos, los Gobiernos del PP y del PSOE, dieron a su juicio «datas pouco responsables», y en consecuencia ve comprensible el «escepticismo galaico» en torno a la conectividad ferroviaria con la Meseta.

«Minuto e resultado»

A pesar del entendible hartazgo, Feijoo insistió en salvar de la crítica genérica al actual ministro, al que le agradeció la transparencia y su intención de visitar las obra cada tres meses, lo que permitirá conocer el «minuto e resultado» de una obra que, a pesar de las dificultades, ya es «imparable», aseguró retando a las fuerzas políticas que dudan o ponen en cuestión las inversiones.

Pero además de responsabilizar sin citarla a Ana Pastor y parcialmente al PSOE de Rodríguez Zapatero y José Blanco, también le otorgó un porcentaje de culpa a Pedro Sánchez: «Bloquear un país -en referencia a los once meses de interinidad de Rajoy- é bloquear as súas infraestruturas, e o que pense que non ten consecuencias está equivocado», afirmó Feijoo, que a lo largo del 2016 criticó la situación de parálisis en España «sen coñecer se ía gobernar o PP, ou o PSOE con Podemos e os independentistas». También lamenta que durante los once meses de interinidad no encontrase interlocutores en el ADIF, aunque reconoció que estos no tenían capacidad para tomar decisiones y firmar contratos que comprometieran al siguiente Gobierno.

El presidente también se mostró expeditivo al garantizar que los retrasos están al margen del programa de alta velocidad previsto para Galicia. «A planificación se mantén», dijo Feijoo, en referencia a la conexión de Lugo, que consideró «importantísima», a la variante urbana de Ourense y al ramal Vigo-Cerdedo-Ourense, tres proyectos que prosiguen con sus fases de tramitación sin disminuir prestaciones. Con todo, no quiso distraer la atención sobre lo ocurrido en los últimos días ni en lo que pueda pasar en los próximos meses, «porque para facer o AVE de Vigo é necesario que chegue a Ourense», el trazado clave para solucionar la conectividad de Galicia.

Lo que sí evitó Núñez Feijoo fue valorar su «peso político» ante el Gobierno central, cuestionado por la oposición esta misma semana tras su ronda de ministros. El presidente bromeó al confesar que sí le gustaría bajar un poco más su «peso corporal», pero solicitó que para hacer cualquier valoración al respecto se consideren también las circunstancias que vivieron sus antecesores y las vividas por él mismo desde el 2009.

Avances hacia Extremadura

Por otra parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se comprometió ayer a que todos los tramos en obras del actual proyecto del corredor ferroviario de altas prestaciones entre Madrid y Badajoz estén finalizados a comienzos de 2019, y asimismo a que un año más tarde esté concluida su electrificación.

El presidente pide coordinación en los aeropuertos y no piensa en nombres para Alvedro y Peinador

Feijoo ha evitado vincular los esfuerzos de Fomento para traer el AVE a Galicia con las escasas inversiones previstas en los tres aeropuertos gallegos hasta el 2021. Para el presidente, el problema no es de dinero ni de infraestructuras, ya que en los últimos cuatro años las terminales recibieron cerca de 400 millones de euros (230 Santiago, 100 A Coruña y 50 Peinador). «O que me preocupa nos aeroportos é a incapacidade para coordinarse», reflexionó.

El de Lavacolla también fue noticia esta semana, tras la buena acogida que tuvo la propuesta de incorporar el nombre de Rosalía de Castro. «Non é que sexa de Santiago, é que Rosalía é sinónimo de cultura galega, e en consecuencia espero a unanimidade e un amplo consenso do Parlamento», dijo Feijoo, quien aclaró que el ministro le dará el visto bueno a la propuesta que le lleve «o Goberno de Galicia». Cuando así sea, iniciarán las gestiones internacionales que afectan a su denominación y a los cambios de señalización que sean precisos.

Rosalía, sin discusión

Lo que no tiene en mente el presidente de la Xunta es abrir en estos momentos la posibilidad de que Alvedro y Peinador también cambien su denominación: «Non hai nada», dijo, para insistir en que el caso de Rosalía de Castro no exigió ninguna discusión.

Las multas por atentar contra el medio natural llegarán a dos millones de euros

El Consello da Xunta aprobó el proyecto inicial de la futura ley de patrimonio natural de Galicia, que va a sustituir a la del 2001. Además de actualizar criterios, que esperan consensuar con los agentes del sector, incluye un «cambio sustancial» en el régimen de las sanciones, que se van asimilar a las estatales.

Las multas más altas alcanzarán los dos millones de euros, cuando hasta ahora solo se penalizaban con 300.000 euros. Además, la Administración va a prestar especial atención a la reparación del daño causado, buscando fórmulas que garanticen que aquellas empresas que vayan a operar en entornos naturales puedan responder por los daños causados.

La nueva norma consolida la prevalencia de la protección medioambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y cuando haya contradicción se va a priorizar la preservación del patrimonio natural.

Más opciones en la FP

El Gobierno autonómico también dio el visto bueno a los nuevos currículos de los ciclos formativos del grado superior de Ortopróteses e Produtos de Apoio, y de grado medio en Emerxencias e Protección Civil. De esta forma, Educación alcanza los 111 títulos «adaptados ás necesidades da economía galega».

Consello Consultivo

A preguntas de los medios, Feijoo ha defendido a José Luis Costa Pillado como presidente del Consello Consultivo de Galicia, ante las peticiones de dimisión por estar investigado en el marco de la operación Cóndor. El presidente recordó que este es «un órgano independente» y que corresponde a sus miembros tomar cualquier tipo de decisión, además de indicar que se trata de un «excelente profesional» y magistrado del TSXG.