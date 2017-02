«Siempre pensé que estaba sanísima»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El día comienza para Dosinda Rodríguez con cinco pastillas. «Me tomo dos para las plaquetas, dos para la tensión y una para el ácido úrico», relata. Es solo el principio. Esta ourensana, diagnosticada de trombocitosis esencial, diabetes, hipertensión e insuficiencia renal, necesita también ayuda farmacológica para controlar su ácido úrico y el colesterol. A lo largo del día ingiere doce pastillas a las que una vez a la semana suma medicación para los triglicéridos y un inyectable para mejorar su función renal. Su última obligación con las prescripciones facultativas la cumple cada 45 días con otro inyectable de vitamina B12 para compensar las pérdidas que le genera su alto nivel plaquetario. «Si me lo dicen hace unos años, no me lo creo. Yo siempre pensé que era una mujer sanísima. De hecho, desde que di a luz a mi hija en 1979, hasta el 98 no había vuelto al médico», señala. Fue entonces, con apenas 48 años, cuando comenzó a sentirse mal. «Me caía por la calle y al tomarme la tensión descubrieron que tenía 14-28. Una burrada».

Pruebas y análisis posteriores desvelaron la trombocitosis esencial, una alteración en la que la médula genera un número excesivo de plaquetas que, además de los riesgos de trombosis o hemorragias, tiene otros efectos secundarios como la anemia, «porque las plaquetas no distinguen y se me comen también los glóbulos rojos y blancos», explica esta ourensana que acaba de cumplir 65 años y a la que esa edad le ha supuesto añadir otra pastilla a la lista: un protector estomacal que se recomienda para los que cruzan esa frontera vital ingiriendo ciertos fármacos.

Pese a todo, Dosinda se lo toma con resignación. «Al principio podía darse el caso de que me olvidase de alguna; pero te vas acostumbrando y ahora ya es casi algo automático», apunta esta ourensana que no utiliza pastillero organizador: «Afortunadamente, la memoria sí que me funciona y no lo necesito; las conozco todas aunque las quite de los envases y las junte». Reconoce, no obstante, que es incómodo estar pendiente de tantos fármacos. «Ayer llevaba el inyectable en una bolsa y, como era del mismo color que el asiento del autobús, allí se quedó», cuenta. «Se lleva como se puede. Si hay que tomarlas, hay que tomarlas. Llega un momento en que tu vida es así. Además, no puedes dejar ninguna, porque te encuentras mal».