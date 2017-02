El fuerte temporal de viento y lluvia deja más de 350 incidencias por caída de árboles, cables o carteles

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El fuerte temporal de lluvia y viento ha ocasionado cientos de incidencias en Galicia. El Centro de Atención ás Emerxencias (CAE) del 112 ha contabilizado 356 hasta las siete de la tarde.

La mayoría de las incidencias fueron por la caída de árboles, ramas, postes de luz, cables, tierras, piedras, carteles o pancartas en las carreteras o vías públicas. Los concellos que registraron mayor número de incidencias fueron Vigo, Lalín, Boiro, Teo, Santiago, Ribeira, Pontevedra, A Estrada, Vilalba y Ribadavia.

Las rachas más fuertes de viento se han registrado esta madrugada. En Burela se alcanzaron los 131 kilómetros por hora, en Punta Candieira (cedeira) los 130 km/h, en Xesteiras (Cuntis) en 126,8 km/h, en Muralla (Lousame) 123,6 km/h y en A Gándara (Vimianzo) los 121,5 km/h, según los datos de Meteogalicia en estaciones a una altitud inferior a los 900 metros. En Carballeda de Valdeorras se llegó a los 158.4 km/h a las cuatro y media de la madrugada.

Os refachos máximos rexistrados hoxe (en km/h): 158 Lardeira(Carballeda de Valdeorras),131 Burela,130 Punta Candieira,127 Xesteiras (Cuntis) — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) February 2, 2017

En Sober el viento ha levantado parte del tejado en el CEIP «Virxe do Carme» y entra agua en el edificio por lo que se ha tomado la decisión de suspender las clases durante dos días.

En un caso similar, el IES «Ramón Caamaño» de Muxía tuvo que ser desalojado después de que parte de su cubierta se desprendiera. Aunque ya se ha procedido a asegurar la parte que no resultó afectada, las clases han quedado suspendidas, una medida que continuará mañana, según ha informado la Xunta.

También en la escuela infantil de Ares se registró una inundación que provocó la suspensión de la actividad educativa, aunque mañana se retomará con normalidad.

En Santiago, en la residencia de ancianos Porta do Camiño cayó un árbol del jardín sobre el muro de piedra y el armazón metálico de la residencia contigua destinada a curas.

Los bomberos de Arzúa han tenido que intervenir en la N-634 a su paso por Pastor, en O Pino, después de que un árbol cayese sobre un coche que circulaba en ese momento por la carretera. Un ocupante del vehículo resultó herido.

Entre las incidencias en el tráfico destaca una salida de vía en la parroquia de Tabeaio, en localidad coruñesa de Carral, que dejó tres personas heridas. Tras el siniestro, que se produjo frente a un conocido tanatorio, el vehículo en el que viajaban cayó por un terraplén. Tras el aviso, registrado a las 16.15 horas, los efectivos sanitarios movilizaron una ambulancia hasta el lugar para atender a los heridos. El 112 dio aviso a los bomberos de Arteixo, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico.

A partir de ahora los vientos tenderán a ir amainando pero sucesivas líneas de precipitación irán barriendo Galicia con lluvias puntualmente intensas.

Agora o vento tende a ir amainando; sucesivas liñas de precipitación varren #Galicia deixando choivas puntualmente intensas (imaxe radar). pic.twitter.com/RIM95ReKlt — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) February 2, 2017

En cuanto a las lluvias, en Santa Comba se han acumulado 30,7 litros por metro cuadrado en las últimas horas, 28,6 en Forcarei, 26,6 en Fornelos de Montes, 26,3 en Entrimo y 26,2 en Cotobade.

El día de hoy seguirá siendo en Galicia muy ventoso y lluvioso según las previsiones de la Aemet para esta jornada.

El día de hoy está siendo, y continuará, ventoso y lluvioso. pic.twitter.com/pVe3DR7P5G — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) February 2, 2017

Mañana la alerta de la Aemet es roja de nuevo en el litoral de A Coruña y Pontevedra por fuerte oleaje y naranja en el resto de Galicia por vientos, fenómenos costeros y lluvias.

Según informa Carlos Punzón, tres vuelos con destino Vigo han sufrido incidencias durante la mañana. El vuelo desde Madrid de las 8.55 de Iberia tuvo que regresar a la capital tras no poder tomar tierra en Peinador. El que también viajaba a la capital a las 12.30, pero en esta ocasión de Air Europa, fue desviado a Santiago. Por último, un Air Nostrum que venía desde Bilbao fue directamente cancelado en origen.

Educación suspende las actividades educativas en el exterior

La Comisión Escolar de Alertas de la Consellería de Educación ha decidido suspender mañana todas las actividades en el exterior a partir de las 15 horas en los centros educativos de todos los concellos gallegos.

A través de un comunicado, la Xunta ha informado de que esta medida «non afecta á actividade docente nin ao transporte escolar».

En caso de que las circunstancias meteorológicas en una localidad en concreto «supuxesen un risco superior ao declarado», el ejecutivo autonómico señala que «os directores poderán adoptar as decisións oportunas respecto das actividades no exterior ou as extraescolares».

En el mismo comunicado, la Xunta recuerda a la población la importancia de adoptar medidas de prevención, como «evitar aproximarse a diques ou rompentes co fin de previr un eventual golpe de mar que poida arrastrar persoas ou obxectos ou vixiar posibles caídas de obxectos desde balcóns e fiestras».